Kvinder trives dårligere end mænd under coronakrisen

Restriktioner, frygten for at blive smittet og anbefalinger om at ses med så få som muligt har påvirket kvinder langt mere end mænd under coronakrisen.

Faktisk er kvinderne ramt dobbelt så hårdt som mændene. Det viser en ny måling fra TrygFonden.

Undersøgelsen er lavet for at måle danskernes generelle trivsel og tryghed under coronakrisen.

Særligt bekymringer for smitte med coronavirus er højere blandt kvinder. Både frygten for, at familiemedlemmer skal blive syge, og den generelle frygt for coronasituationen fylder mere hos kvinder end mænd.

- Kvinderne er mere bekymrede for samfundet under coronakrisen end mændene, siger forskningschef i TrygFonden Anders Hede, som har været med til at lave målingen.

Også sociale begrænsninger, som forhindrer at mødes med familie og venner, påvirker kvinder mere end mænd, oplyser Anders Hede.

- Den begrænsede kontakt med familie og venner er i høj grad en del af årsagen til, at kvinder har det dårligere end mænd, siger han.

Den befolkningsgruppe, som har haft det dårligst under krisen, er kvinder mellem 18 og 29 år, oplyser Anders Hede. Derudover fortæller han, at skellet blandt mænd og kvinder er langt mindre i den yngre befolkningsgruppe.

Årsagen til det mindre skel blandt de unge, mener han, eksisterer, fordi der har været flere restriktioner for unge. Mest af alt fordi uddannelserne næsten har været lukket helt ned.

- Der er jo unge, som er startet på en uddannelse for et år siden, og ikke har haft muligheden for at møde deres medstuderende, og det hjælper jo ikke trivslen, siger han.

I undersøgelsen har man ikke fokuseret på, hvorfor kvinderne er mere påvirkede end mændene. Derfor ønsker Anders Hede ikke at komme med et bud på, hvorfor flere kvinder har haft det dårligere end mænd.

Undersøgelsen viser også, at opbakningen til coronarestriktionerne stadig er stor, til trods for at mange har fået det værre under krisen.

I slutningen af marts blev undersøgelsens data indsamlet via YouGov. Der deltog 2.628 personer i undersøgelsen. Det er den fjerde større måling lavet af TrygFonden under coronakrisen.