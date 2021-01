Kvinder udstillet: Nu går Facebook ind i sagen

I går beskrev Ekstra Bladet, hvordan unge kvinders billeder bliver delt og svinet til i Facebook-gruppen 'Det nye sorte broderskab'.

Det har ført til en stigning i anmeldelser af gruppen, fortæller Camillla Nordsted, som arbejder i Facebooks nordiske pr-afdeling.

Derfor er Facebooks moderatorer nu gået i gang med at gennemgå gruppens indhold.

- Vi har nogle helt klare regler om, at du ikke må bruge vores platform til at mobbe andre mennesker. De moderatorer, som gennemgår gruppens indhold, fjerner naturligvis det, som bryder med vores retningslinjer, siger Camilla Nordsted til Ekstra Bladet.

- Hvis det vurderes, at gruppens formål kun er at mobbe og nedgøre andre mennesker, så kan jeg ikke forestille mig, at den bliver ved med at være oppe, siger hun videre.

Risikerer absolut at blive fjernet

De to kvinder, som i går fortalte deres historie til Ekstra Bladet, har efterfølgende oplevet stigende chikane i gruppen.

Og hvis Facebooks moderatorer finder yderligere eksempler på indhold, der bryder med det sociale medies retningslinjer, vil det ligeledes blive fjernet, fortæller Camilla Nordsted.

- Mit kendskab til det specifikke indhold i gruppen er begrænset til det, jeg har læst i medierne. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at den form for mobbende adfærd ikke er en, vi tillader på vores platform, siger hun.

- Så i sidste ende kan de risikere, at gruppen bliver lukket ned, hvis det fortsætter?

- Ja, ligesom alle andre, der gentagne gange bryder med vores retningslinjer, eller som vi kan se har en adfærd, vi ikke tillader, så risikerer man absolut at blive fjernet, siger Camilla Nordsted.