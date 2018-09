Kvindes deforme ben vejede 60 kilo: Nu kan hun gå igen

Efter at have været sengeliggende i 18 år kan hun nu gå igen

Razia Begum fra Bangladesh udviklede elefantitis i sit ene ben efter at have født sit andet barn for 18 år siden, og det fik en enorm indflydelse på hendes liv.

Benet svulmede op og endte med at veje 60 kilo, hvilket betød, at hun ikke kunne bevæge sig nogen steder. I 18 år var hun derfor sengeliggende og afhængig af familiemedlemmers hjælp til selv de mindste gøremål, som for eksempel tøjvask, beretter Caters News.

Når hun skulle til lægen havde hun brug for tre personers hjælp, men det ændrede sig, da hun i december blev henvist til Dhaka Medical College.

Her gennemgik hun et syv timer langt kirurgisk indgreb, der fjernede overflødig masse fra hendes ben, og efter den operation kan hun nu både stå og gå igen, omend langsomt.

- Jeg er ekstremt glad for, at jeg nu kan gå. Det er ikke til at tro. Jeg var helt rundt på gulvet efter operationen ved tanken om at kunne gå igen

- Det føles som en drøm, siger den 41-årige kvinde, hvis mand gennem årene har brugt over 45.000 kroner på fejlslagne behandlinger.

Ifølge sundhed.dk er omkring 100 millioner mennesker verden over ramt af elefantitis, som er karakteriseret ved, at en kropsdel forstørres kronisk. Det skyldes en infektion med mikroskopiske rundorme, der blokerer for kroppens lymfesystem.