Kvindes rasende debatindlæg går viralt: - Hvorfor bliver single-kvinder forvekslet med prostituerede?

Clementine Crawford er forundret over at kvinder, der spiser alene, kan blive taget for at være sexarbejdere

Det skulle ellers have været en god oplevelse, da forretningskvinde Clementine Crawford besøgte sit foretrukne hotel i New York for at afholde møder med sin chef og klienter dagen efter.

Hun havde som så mange gange før tjekket ind på hotellet alene og besluttet sig for at spise på restauranten, der også var tilknyttet stedet.

Efterfølgende fik hun en drink alene, men inden hun havde nået bunden af den første, blev hun bedt om at forlade baren. Det skriver hun i et debatindlæg, som siden er gået viralt og fortalt af flere medier - her i blandt BBC.

Ingen mænd blev bedt om at gå

Hun forstod ikke, hvad grunden var - også med tanke på, at der i baren sad flere enlige mænd, der ikke blev bedt om at gå.

'Det var først, da jeg pressede tjeneren for en grund, at jeg fik et svar', skriver Clementine.

Tjeneren forklarede, hvad grunden var.

'Ejeren af stedet har besluttet, at vi skal slå hårdt ned på prostituerede'.

Selvom Clementine Crawford var vant til at spise alene, tjene penge på sit gode job og bare passede sig selv, hjalp det ikke.

Ifølge ejeren af og tjeneren på den smarte restaurant på Manhatten, var hun prostitueret, fordi hun spiste alene.

Forretningskvinden, der deler sin tid mellem London og New York, prøvede at slå et slag for, at hvis mændene måtte sidde alene i baren, så måtte hun vel også.

Clementine Crawford er skuffet over behandlingen fra restauranten - og regner ikke med at komme tilbage. Foto: Getty Images

Endte med at gå

Hun blev dog ikke mødt med andet end et suk, og i sidste ende endte hun med at gå fra det sted, hun var kommet i flere år, hvor mange af de ansatte kender hendes navn. Hun følte sig ikke længere velkommen.

'Alle de her år har vi kæmpet for vores eget rum. Vi vidste slet ikke, at vi stadig var i gang med at kæmpe om en plads ved bordet (eller ved baren for at være helt korrekt', skriver hun i indlægget.

Efter indlægget har ramt nettet, har Clementine Crawford modtaget henvendelser fra flere kvinder, der alle kan fortælle om oplevelser, hvor de har været udsat for hverdagssexisme.

Hun håber, at hendes historie vil få flere til at snakke om deres oplevelser og belyse situationen.

BBC har forsøgt at få en kommentar fra restauranten, men de er ikke vendt tilbage på kritikken.