Kvindesamfund promoverer videoer af kvinder, der slår mænd

Dansk Kvindesamfund har på rekordtid måtte droppe en kampagne, hvor meningen var at stoppe mænds vold mod kvinder.

Kampagnen er små videoklip, hvor kvinder i hemmelighed optager, at de slår mænd i ansigtet med tasker - og i et enkelt tilfælde en baby - og griner af det og efterfølgende lægger det på nettet, så andre også kan grine af det.

- Går man på TikTok eller YouTube, så er der de her meget grænseoverskridende pranks. Vi vil vise, hvad der kunne ske, hvis en kvinde, som var i et voldeligt forhold, lavede sådan en prank, siger Lisa Holmfjord, som er Dansk Kvindesamfunds direktør for krisecentre.

På intet tidspunkt tager Dansk Kvindesamfund afstand fra kvindernes slag i ansigtet, såkaldt 'happy-slapping'.

I stedet bruges videoerne til at promovere et budskab om, kvinder ikke skal finde sig i de mænd, der eventuelt ville kunne finde på at slå igen.

Kampagnen har mødt en mur af kritik. Og den er nu droppet igen.

Ekstra Bladet har spurgt Lisa Holmfjord, hvordan man bekæmper vold mod mennesker ved at vise vold mod mennesker (i dette tilfælde mænd) uden at tage afstand fra det.

Hvad er 'Purse Challenge'? Klippene i Dansk Kvindesamfund er fra en viral trend på det sociale medie TikTok, hvor kvinder i parforhold skal - tilsyneladende tilfældigt - slå deres kæreste med noget (ofte en håndtaske), mens de filmer det med skjult kamera.

