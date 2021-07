Et parti kødboller af kylling og kalkun tilbagekaldes, fordi der er en risiko for, at varen kan indeholde listeria.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

Der er tale om 'Kylling-Kalkun kødboller' med et nettoindhold på 700 gram. Det er Normeat, der er producent, og kødbollerne er solgt hos Coop.

De blev produceret 10. juni i år og har bedst før-datoen 15. juli. Den dato er overskredet, men nogle kan have frosset kødbollerne ned.

- Hvis man har valgt at fryse produktet, rådes man til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt, fremgår det af tilbagekaldelsen.

De fleste danskere bliver på et eller andet tidspunkt smittet med listeriabakterien, men de færreste bliver ifølge Statens Serum Institut syge.

Bakterien kan blandt andet give influenza-lignende symptomer, feber, hovedpine og i sjældne tilfælde mave-tarm-problemer. Symptomerne kan vise sig fra få dage efter smitten og helt op til to måneder efter.

De fleste bliver syge efter to-tre uger, fremgår det af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hos folk, der har nedsat immunforsvar, kan sygdommen dog vise sig som blodforgiftning eller meningitis. Det kan også være farligt for det ufødte barn, hvis man som gravid bliver syg af listeria.

Listeria smitter ikke fra person til person, med undtagelse af gravide, der kan give smitten videre til barnet under graviditeten eller fødslen.

I Danmark overvåges alvorlige infektioner med listeria, og dem ses der omkring 50 tilfælde af om året. Dødeligheden blandt patienter med alvorlige symptomer er cirka 25 procent, altså hver fjerde.

Hvis man mistænker, at man kan være blevet smittet med listeria, opfordrer Fødevarestyrelsen til, at man kontakter sin læge.