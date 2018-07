Kylling trækkes tilbage: Solgt i Netto over hele landet

Løgismose tilbagekalder kyllingelår og kyllingebryst efter for højt indhold af cambylobacter

Løgismose kalder et stort parti af kyllingelår og kyllingebryst tilbage, efter der er blevet fundet et for højt indhold af campylobacter.

Det skriver Fødevarestyrelsen i deres nyhedsbrev.

Kyllingen er solgt i Netto-butikker over hele landet.

​​Ifølge Fødevarestyrelsen er 'bedst før datoen' overskredet på kyllingen.

Hvis kødet ikke bliver gennemstegt, eller der sker krydsforurening i forbindelse med tilberedning af spiseklare fødevarer under tilberedning, er der risiko for, at man kan udvikle infektion med campylobacter.

Hold øje med symptomer

Symptomerne på en sådan infektion kan blandt andet være diarré, kvalme, mavesmerter og opkast.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der tale om følgende fødevare:

​​Løgismose håndskårne kyllingelår

Nettovægt: 370-500 gram

Sidste anvendelsesdato 26/07/18

Lotmærkning: 192180092

Fødevarestyrelsen anbefaler, at forbrugere, der er i besiddelse af det pågældende kød, leverer det tilbage i den butik, hvor det er købt eller smider det ud.