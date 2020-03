Kyssefrygt aflyser gallafest på gymnasium

Aftenens gallafest for gymnasieeleverne på Zahles Gymnasium i København er blevet aflyst.

Det bekræfter vicerektor Berit Brændsgaard over for Ekstra Bladet.

- Det er desværre rigtigt, og vi er i gang med at sende en meddelelse ud til alle lige nu, siger vicerektoren, som uddyber, at man har aflyst på grund af regeringens opfordring til ikke at forsamles i grupper af mere end 1000 personer.

- Men det lyder også, at man bør vurdere ved andre arrangementer, hvor stor smitterisikoen er, og den er større, jo tættere mennesker er sammen. Dertil kommer, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at man ikke længere giver kys, kram og håndtryk, og vi ved jo, at det er til sådan en fest, at det netop sker.

- Vi ved også, hvor gerne eleverne vil med til festen og kan finde på at møde op, selvom de er halvsyge. Den risiko kan vi ikke løbe, så der pludselig er 50 syge i næste uge.

- En elev på Rysensteen Gymnasium er blevet smittet. Hvordan forholder I jer til eventuelt smittede eller elever, der skal i karantæne, i forhold til fravær og studentereksaminer?

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at redde studentereksaminerne, og kommer man i karantæne uden at være meget syg, kan man jo foranstalte for eksempel virtuel undervisning eller lignende.

- Med andre ord koster en omgang corona ikke studenterhuen?

- Nej.

Berit Brændsgaard tilføjer, at eleverne fra Zahles Gymnasium er meget tæt på eleverne fra Rysensteen Gymnasium, hvilket ikke gør bekymringen for smitterisikoen mindre.

Gymnasieelev smittet med coronavirus

Regeringen og danske myndigheder opfordrer nu til at aflyse eller udskyde alle arrangementer med over 1000 mennesker. Det sker for inddæmme spredningen af coronavirus covid-19 i Danmark.

Tiltaget er et af flere, som statsminister Mette Frederiksen (S) fredag har præsenteret på et pressemøde.

- Ingen skal gå i panik, men vi skal handle. Hellere tidligt end sent, sagde Mette Frederiksen om anbefalingen, som i første omgang gælder resten af marts.

Der er 21 bekræftede smittede med coronavirus i Danmark.

Sundhedsstyrelsen forventer, at tallet de kommende uger vil stige. Det gælder også folk, der smitter hinanden i Danmark.

286 personer er i karantæne. En enkelt - den første, der fik konstateret coronavirus - er erklæret rask.