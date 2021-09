Kz-sekretær er tiltalt for 11.000 mord

Medvirken til mord på 11.000 mennesker.

Sådan lyder tiltalen en 96-årig kvinde fra Slesvig står anklaget for.

Tiltalte arbejdede som sekretær i koncentrationslejren Stutthof, som ligger Gdansk i Polen. Cirka 65.000 mennesker blev myrdet med giftgas og indsprøjtninger ved Stutthof. Foruden mord blev, de primært jødiske fanger, også misbrugt til medicinske eksperimenter.

Det skriver JydskeVestkysten.

Foruden tiltalen om medvirken til mord, er hun også tiltalt for medvirken til drabsforsøg i syv tilfælde.

Ungdomsdomstol

Den tiltalte var kun 18 år, da hun arbejdede i koncentrationslejren, og derfor vil sagen tage sted ved en ungdomsdomstol. Hun arbejdede i koncentrationslejren fra 1943 til 1945.

Kz-sekretæren er før blevet afhørt i sagen. Første gang var i 1954, hvor hun nægtede kendskab til myrderierne i Stutthof. Men hun anerkendte den gang, at hun havde at gøre med al den skriftlige kommunikation, som røg ind og ud af koncentrationslejren.

Hun bor nu på et plejehjem Quickborn syd for Slesvig. Før boede hun i Slesvig med sin mand, en tidligere underofficer i SS.

En retsmedicinsk undersøgelse viser, at tiltalte er i stand til at gennemføre en retssag. Det var i 2015, at politi og anklagemyndighed mødte den tiltalte første gang. Den gang beskrev hun sagen som værende latterlig.

Pladsmangel

Pressen har vist så stor interesse, at retssagen er rykket til et stort logistikcenter. Det kan Frederikke Milhoffer, talsmand for domstolen i Itzehoe i det sydvestlige Slesvig, fortælle. For at få plads til journalisterne bliver der etableret et ekstra lokale, hvor lyden fra retssagen bliver transmitteret direkte.

På grund af corona-regler kan domstolen ikke garantere, at der vil være plads til alle.