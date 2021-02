Lå i koma i 10 måneder: Anede ikke der var en pandemi

19-årige Joseph Flavill var 1. marts 2020 involveret i en alvorlig ulykke, da han blev ramt af en bil i Staffordshire.

Dengang var coronavirussen kun lige begyndt at sprede sig uden for Kina. I England var der registreret 23 smittetifælde, og i USA havde man registreret ét dødsfald.

Store begivenheder blev ikke aflyst, og barer og restauranter var åbne, som de plejede.

Nu er han vågnet efter ti måneder i koma, og det betyder, at familien nu skal forklare ham, hvad der er sket i 2020.

- Når han kommer ud af det her, vil livet slet ikke være, som han kender det, siger Flavills tante, Kate Yarbo, til CNN.

- Jeg tror, han får et chok. Vi er allesammen stadig ved at fordøje det - jeg tror ikke, du nogensinde rigtig kan beskrive, hvordan en pandemi føles, siger hun.

En helt ny verden

Den unge teenager skulle have modtaget 'Duke of Edinburgh'-ungdomsprisen ved Buckingham Palace i maj, men så langt nåede Joseph Flavill aldrig, da han to måneder tidligere kolliderede med en bil, der efterlod ham med en alvorlig hjerneskade bagest i hovedet.

Tre uger senere var Storbritannien lukket ned, hvilket betød, at det kun var hans mor, Sharon Flavill, der måtte besøge ham på hospitalet - stadig med god afstand til sin søn og iført beskyttelse fra top til tå. Hun venter stadig på at få lov til at røre sin søn.

Pandemien har samtidig stor betydning for, hvordan sygeplejersker og læger agerer og ser ud, men familien er ikke sikre på, at Flavill har forstået hvorfor.

- Hvor skræmmende er det lige at have sygeplejersker, der går med særligt beskyttelsesudstyr, når du ikke forstår hvorfor?

- Mange har sagt, at det er som at se en sci-fi-film. Sådan bliver det for Joseph. Han skal aldrig igennem den frygt og de følelser, vi allesammen havde, for når man ser det efterfølgende, så er størstedelen af frygten forhåbentlig væk.

I bedring

Joseph Flavill kan endnu ikke tale, men han har været i klar bedring den seneste uge.

- Han kan ikke tale, men han er begyndt at få kontrol over sine læber, og hans humor er der, han er begyndt at grine ad jokes, siger hans tante.

Teenageren fik coronavirus, mens han var i koma og har grundet sin tilstand ikke kunnet blive vaccineret. Men det er han nu snart klar til, fortæller tanten.

Det er lykkedes familien at rejse 33.000 pund, svarende til 278.000 kroner. De skal gå til at betale den behandling, som Joseph skal have, når han forlader hospitalet.

'Ingen ved, hvad den langsigtede konsekvens vil være, men vi ved, at rejsen kan blive lang og dyr', skriver familien på deres hjemmeside.