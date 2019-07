Laaaangt om længe: 30 grader!

Efter nogle sløje sommeruger vender det varme vejr tilbage i uge 30.

Det spår DMI i en pressemeddelelse.

'Langtidsmeteorolog Steen Hermansen har kigget langt frem i prognoserne. Mest af alt ser han ikke de store udsving fra almindeligt dansk sommervejr. Og dog. Næste uge, ser nemlig ud til at skille sig ud, idet gedigen varmluft fra syd trækker op over landet. Derved er der mulighed for at det kan blive varmt – altså rigtig varmt,' skriver DMI.

Fra tirsdag og frem går det løs, udtaler Steen Hermansen:

'Det ser temmelig sikkert ud, at det bliver varmere i næste uge, og det virker også sikkert, at vi nok skal komme over de 25° C mange steder – lokalt 30° C. Så både sommerdøgn og stranddage er altså indenfor rækkevidde igen. Men hvornår varmen indtræder, hvor længe det holder ved, og hvor stor en del af landet, der får sommervarmen på besøg, er mere usikkert.'