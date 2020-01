Lader hunde skide på gravsteder: - Respektløst

Når pårørende til en afdød person besøger Dragør Kirkegård, risikerer de oftere og oftere at finde hundelorte, som ligger efterladt på både gravsteder og rundt omkring på kirkegården.

Det skriver TV2 Lorry.

Stigende problem

Kirkens personale fortæller nemlig, at de oplever et stigende problem med hundeluftere, der åbenbart ikke kan se det problematiske i, at efterlade afføring fra deres kæledyr på og omkring gravstederne.

- Nu har jeg arbejdet her siden 2011, og jeg synes ikke, det har været sådan her før. Bare i år er der kommet flere og flere. På en uge kan jeg snildt samle ti lorte op hvis ikke mere.

- Det er noget forbandet svineri og respektløst. Jeg kan slet ikke forstå, at man ikke holder øje med sin hund og samler det op, siger gravermedhjælper Birgitta Nørskov Ibsen.

Gravermedhjælper Birgitta Nørskov Ibsen samler ugentligt adskillige hundelorte op på kirkegårdens område. Foto: Birgitta Nørskov Ibsen

'Usmageligt'

Selve arbejdet med at samle hundelortene op, er dog ikke det værste for Birgitta Nørskov Ibsen, selvom hun af gode grunde helst ville være fri.

- Vi kan godt samle op. Det er ulækkert, det er ikke det, men når de ligger på gravstederne, så stopper festen.

- Jeg tænker, at jeg selv som pårørende ville blive ked af det. Det er måske ekstra slemt, fordi der måske ligger en, man har elsket. Det er måske lidt det samme som at skide på den person, der ligger på jorden, siger hun.

Det er et mildt sagt ulækkert syn, som de besøgende på Dragør kirkegård risikerer at møde, når de vil besøge deres afdøde. Foto: Birgitta Nørskov Ibsen

Menighedsrådsformand Annette Michelsen er ligeledes forarget over den manglende omtanke fra områdets hundeluftere.

- Jeg synes, det er ret usmageligt, at man kan finde på at gøre det. Det kan man simpelthen ikke være bekendt. Man burde respektere et sted som en kirkegård, siger hun.

Uddeler gratis poser

I et forsøg på at komme problemet til livs, er kirkekontoret begyndt at dele gratis hundeposer ud, men det har ikke haft den ønskede efekt.

Og det skyldes ikke, at der mangler skraldespande på området, siger Birgitta Nørgård Ibsen.

- Vi kunne godt stille ekstra skraldespande op, men de er allerede meget synlige, og man skal ikke gå særlig langt, siger hun.

Ikke alle kirkegårde har samme problemer med hundelorte. To kilometer fra Dragør Kirke ligger Store Magleby Kirke. Her er problemerne med efterladte hundelorte begrænset, oplyser de til TV 2 Lorry.