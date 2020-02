Læge advarede om coronavirus: Svæver mellem liv og død

Li Wenliang fik en reprimande for at advare om et udbrud af coronavirus. Torsdag svæver han mellem liv og død

En af de otte kinesiske læger, der alarmerede kinesiske myndigheder om et udbrud af coronavirus i storbyen Wuhan, svæver torsdag mellem liv og død.

Det oplyser det kinesiske medie Global Times, der tidligere torsdag meldte lægen død.

Ifølge et opslag på Twitter fra det kinesiske medie ophørte lægens hjerte med at slå tidligere torsdag, men kinesiske læger behandler stadig på Li Wenliang.

- Opdatering: Li Wenliang er lige nu i en kritisk tilstand, skriver Global Times på Twitter.

Det fremgår ikke, hvor Global Times havde sine oprindelige oplysning om lægens død fra.

Lægens dødsfald blev tilsyneladende bekræftet af Verdensundhedsorganisationen, WHO, der begræd hans død i et opslag på Twitter.

- Vi er dybt bedrøvet af doktor Li Wenliangs død. Vi bør alle hylde hans arbejde, hvad angår udbruddet af corona-virusset, citerede WHO sin direktør Mike Ryan for at udtale.

Ifølge Global Times og internationale medier såsom CNN var Li Wenliang en af otte læger, der forsøgte at gøre sundhedsmyndighederne i Wuhan opmærksom på udbruddet.

I stedet for at blive takket for sin indsats fik han en reprimande af politiet i Wuhan, skriver Global Times.

Også CNN har bragt nyheden om lægens død. For to dage siden beskrev CNN, hvordan Li Wenliang selv var blevet smittet med coronavirus.

En løbende opgørelse fra John Hopkins University i Baltimore, USA viser, at over 28.300 er blevet smittet med coronavirusset. Af dem er 565 døde, mens 1382 er kommet sig.

Langt de fleste tilfælde er i Kina. Der er også fundet tilfælde i Europa og USA. Storbritannien har torsdag oplyst, at en tredje person i Storbritannien har fået konstateret virusset.

Den britiske premierministers kontor oplyser, at der for første gang er tale om en person, som ikke har rejst i Kina. Til gengæld har personen for nyligt rejst i Asien.

Endnu er der ingen personer i Danmark, der er blevet testet positiv med corona-virus.