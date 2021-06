Læge advarer før EM-brag: Det kan komme langsomt

Fadøllene er det eneste, du tænker på, når solen skinner og himlen er blå.

Men en hedebølge står for døren, og den falder sammen med, at der for første gang bliver afholdt europamesterskab i fodbold i Danmark.

Derfor vil flere danskere unægteligt være ude i solen til en god omgang fodbold og en iskold fadbamse. Og det kan skabe problemer.

Flere danskere er de sidste år blevet ramt af hedeslag i forbindelse med sommervarmen, og ifølge Sundhedsstyrelsen døde der mere end 250 mennesker i 2018, hvor døden var relateret til de høje temperaturer.

Det er særligt ældre over 65 år, kronisk syge og spædbørn, der rammes af hedeslag, men det kan altså ramme selv den mest rutinerede solbader.

I den forbindelse fortæller overlæge Bolette Søborg, hvordan man forebygger et hedeslag i sommervarmen.

- Hedeslag kan komme langsomt, og nogle kan have svært ved at opdage i tide, at de er ved at nå en kritisk overophedning.

- Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at forebygge hedeslag, når man opholder sig i varmen, særligt hvis man eksempelvis er over 65 år, har kroniske sygdomme eller handikap, er gravid, har små børn eller tager medicin, fortæller overlæge og enhedschef Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen.

Sådan opstår et hedeslag Hedeslag opstår, når kroppens temperaturregulering svigter, og kropstemperaturen stiger til over 40 grader i varme omgivelser og/eller ved høj fysisk aktivitet.

Symptomerne er hovedpine, tørst, svimmelhed, hurtig puls, hurtig vejrtrækning, døsighed, forvirring og mindsket bevidsthed i stigende alvorlighed.

Det skal behandles med afkøling, og man skal drikke rigeligt med væske - gerne salt-/elektrolyt-holdige drikke som sportsdrikke.

Ved alvorlige tilfælde - f.eks. åndenød, opkastning og svækket bevidsthed - skal man ringe 112. Kilde: Sundhed.dk Vis mere Vis mindre

Forberedt på hedebølge

I Football Village, et storskærms-arrangement ved Ofelia Plads i København, er man så småt ved at gøre klar til torsdag, hvor det helt store EM-brag mellem Danmark og Belgien skal stå. Også her er man godt klar over, at store fadøl, bagende sol og for lidt vand kan resultere i, at gæsterne er ekstra eksponerede for at dejse om i sommervarmen.

- Vores gæster er som regel gode til at få lidt vand, imens de er her, men skulle uheldet være ude, så har vi vores livreddere på stedet, som kan give lidt at drikke, lidt juice og få folk stabiliseret igen, siger Lasse Serup Jensby, driftsleder hos TrygFonden Kystlivredning, til Ekstra Bladet.

Lasse Serup Jensby er driftsleder hos TrygFonden Kystlivredning. Han har det fulde overblik, når mere end 3000 mennesker samler sig i sommervarmen torsdag. Foto: Emil Agerskov

Netop livreddere er nødvendigt ved Ofelia Plads, da det ligger lige ud til Københavns Havn. Men selvom de tilstedeværende livreddere er specialiserede i at redde folk op af vandet, ved de også alt om, hvornår folk har fået for lidt vand.

- Først og fremmest vil vi få en person med hedeslag ud af solen og ind i skyggen, hvorefter vi vil give dem noget vand og køle dem ned. Vi har også nogle isposer, hvis det bliver rigtig slemt, men det vigtigste er at få personen ud af solen hurtigst muligt, siger den 25-årige livredder Hannibal Steenfos til Ekstra Bladet.

25-årige Hannibal Steenfos er livredder og klar til at gribe ind, hvis en gæst skulle få et hedeslag. Foto: Emil Agerskov

Sådan undgår du hedeslag i sommervarmen Ved meget høje temperaturer bør du holde dig indendørs på et sted med luftafkøling (aircondition). Ved langvarige varmebølger vil det at komme væk fra varmen, om end kun nogle timer hver dag, kunne nedbringe risikoen for, at man udvikler hedeslag. Skal du bevæge dig udendørs, bør du tage visse forholdsregler: Ifør dig let og løstsiddende tøj.

Beskyt dig mod solen ved at bære en hat eller medbringe en paraply/parasol.

Drik rigeligt med vand, før du går ud i varmen. Fortsæt med at drikke vand jævnligt i løbet af dagen, og spis saltholdige fødevarer. Hold dig til vand eller sportsdrik med tilsatte salte, drik ikke særlig meget te, kaffe, cola eller alkohol. Disse drikke har nemlig en vanddrivende effekt og bidrager dermed til vandtabet fra kroppen.

Skal du træne eller udføre andre fysiske aktiviteter, bør du gøre dette i de køligere tidspunkter på dagen, dvs. før klokken 10 om morgenen eller efter klokken 16 om eftermiddagen. Lad kroppen vænne sig til varmen i tre til fire dage, før du begynder at træne.

Ved fysisk aktivitet bør du tage mange pauser. Du bør drikke lidt vand omtrent hvert kvarter. Dette gælder også, selv om du ikke føler tørst. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du får nok at drikke, kan du vurdere farven på din urin. Hvis urinen er lys og klar, drikker du tilstrækkeligt. Er den derimod mørk, koncentreret og i sparsom mængde, bør du øge væskeindtaget.

Hvis du har en kronisk sygdom, bør du spørge lægen, hvordan du skal tackle heden. Nogle har nemlig sygdomme eller tager medicin, som øger risiko for hedeslag, mens andre kan have svært med at tåle store væskeindtag. Kilde: Sundhed.dk Vis mere Vis mindre

Over 30 grader

De næste dage stiger temperaturen, og det giver anledning til at være ekstra opmærksom.

Torsdag vil varm luft nemlig strømme op over landet, og primært i den sydlige og østlige del af landet vil temperaturerne stige markant. Der vil man nå op over 30 graders varme.

- Hele landet vil få 27-28 grader, så ingen vil føle sig snydt, tror jeg. Fredag bliver temperaturerne i Nordvestjylland knap så høje - måske 20-25 grader - mens resten af landet ligger på 25-30 grader, siger Anja Bodholdt, meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut.