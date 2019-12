Læge advarer mod farlige 'djævlelæber': Men er de ægte?

En ny trend inden for lip filler har spredt sig med lynets hast på de sociale medier, men læger advarer mod at få det lavet

Der kommer hele tiden nye metoder og trends, når det kommer til at ændre udseendet.

Senest er det læberne, der er gået viralt. Det er nemlig angiveligt muligt at få lavet 'djævlelæber' ved brugen af lip filler, så man får hakker omkring læberne, der giver det særprægede udtryk.

Billederne af kvindelige læber er blevet delt flittigt, men flere læger mener, at der er er tale om en både farlig og unaturlig trend. Flere brugere på sociale medier stiller dog også spørgsmålstegn ved, hvorvidt det overhovedet er ægte læber, man ser på billederne.

En engelsk kosmetisk ekspert har dog råbt vagt i gevær på sin egen Instagram-profil, hvor hun kalder trenden for den værste kosmetiske procedure, der er set.

Ifølge Nilam Holmes er der mulighed for at læberne bliver ødelagt i flere år, hvis man vælger at gøre brug af metoden.

'Denne trend er forkert på alle måder. Djævlelæber? Det ser både unaturligt og latterligt ud. Det er virkelig en dum og unødvendig lemlæstelse. Om det er med tattoo eller filler, det ser forfærdeligt ud. Jeg troede, det var en joke, men det er det åbenbart ikke. Vær sød ikke at være naiv og følge denne trend. Du kommer til at få det væk fra læberne igen, og det går ikke bare væk. Du kommer til at have ødelagte læber i flere år', lyder det i hendes lange opslag.

Dr. Krystyne Wilczynski har fortalt til New York Post, at hun stiller sig skeptisk over for billederne og betvivler deres ægthed.

- Det burde ikke være muligt at ændre den anatomiske form på læberne på denne måde. Du kan skærpe linjerne ved at ændre formen, men de her djævlelæber er unaturlige.

I Danmark er den kosmetiske sygeplejerske og ejer af Retouch, Mads Storm, også ret overbevist om, at der er tale om en falsk trend.

- Det er slet ikke muligt at ændre læbernes form så meget. Man er født med en form, så kan man gøre dem større eller forbedre formen, men du kan aldrig få en mund som Angelina Jolie, hvis du er født med helt små læber.

Han fortæller, at det ville være helt fantastisk for folk med små læber, hvis det var muligt, men anatomisk kan det ikke lade sig gøre at ændre formen på læberne så meget.

- Folk ville stå i kø, hvis man kunne ændre så meget på læberne. Det der er enten Photoshop eller lavet med noget læbestift.