Læge advarer om forlænger-hit

Nordens største sexshop har fordoblet salget af penisforlængere på to år, men dansk læge anbefaler, at man holder sig fra dem

Det er ikke bare noget, mænd traditionelt taler om, de gør også noget ved det. Altså ved størrelsen på deres penis.

Ifølge den danske producent af penisforlængere, Jes Extender, har flere end 10.000 danske mænd i løbet at de to seneste årtier købt et eksemplar af produktet, som ifølge producenten selv forlænger penis med i gennemsnit 2.8 centimeter. Men for, at det skal lykkes, skal forlængeren anvendes korrekt, hvilket vil sige, at den skal være påført i cirka 1000 timer over en periode på fire til seks måneder, oplyser Jes Extender.

Overlæge og specialist i penis-sygdomme ved Aarhus Universitetshospital, Hans Jørgen Kirkeby, fraråder dog alle at give sig i kast med brugen af alle de penisforlængende produkter, der måtte være på markedet.

- Det er i bedste fald spild af penge, men om det også kan være direkte skadeligt, tør jeg ikke sige. Det undrer mig dog ikke, at en producent oplever stigende salgstal, for der er jo et stort marked at kaste sig over, siger Hans Jørgen Kirkeby til Ekstra Bladet.

Læge: Svulmelegemer kan ikke forandres

Hos Sinful, der er Danmarks og Nordeuropas største online-sexshop, er salget af penisforlængere fordoblet på bare to år.

– Hver eneste måned får vi henvendelser fra danske mænd, der overvejer at få mere længde, og her råder vi folk til at væbne sig med tålmodighed og guider dem samtidig til at vælge den forlænger, der passer til deres behov, siger Rune Kjelsmark, pressemedarbejder hos Sinful.

Hverken kirurgisk eller med de omtalte penisforlængere er det ifølge overlægen og penis-specialisten Hans Jørgen Kirkeby muligt at gøre penis større eller længere på en holdbar og forsvarlig måde.

- Svulmelegemerne i penis kan ikke gøres større, men du kan måske strække huden længere. Mit bedste råd til alle er; hold jer fra det, siger Hans Jørgen Kirkeby.

Producent: Benyttes af læger i hele verden

I Danmark er gennemsnitslængden på en penis 14,88 centimeter, og ifølge direktør hos Jes Extender, Jes Bech Müller, er der en helt speciel årsag til, at virksomheden for 25 år siden begyndte at producere penisforlængere, som mænd verden over kan benytte derhjemme.

– En penisforlængende operation kan medføre både arvæv, og at penis faktisk trækker sig sammen. Derfor har vi udviklet produkterne Extender og Male Edge, der begge holder penis udstrakt, og dermed undgås bivirkningerne, siger Jes Bech Müller, der har denne kommentar til kritikken.

- Vi synes ikke, Hans Jørgen Kirkeby viser empati med de mænd, der døjer med mikropenis, hvilket giver store sociale begrænsninger for mange, og fra vores side føles det godt at være med til at hjælpe disse uheldige mænd, siger Jes Bech Müller.

Han henviser til det videnskabelige tidsskrift 'British Journal of Urology', som har konkluderet, at Jes Extenders produkter kan skabe en effektiv og vedvarende forlængelse af penis.

- Oven i kommer, at tusinde af vores kunder har indrapporteret deres data om behandlingen, og de dokumenterer de forlængninger – i gennemsnit – vi lover, siger Jes Bech Müller.

Kritisk norsk læge

Metoden med via 'træk-teknologi' at gøre penis længere er tidligere stødt på kritik fra blandt andre den norske læge Kaveh Rashidi. Han er samtidig forfatter, foredragsholder og aktiv i sundhedsdebatten i sit hjemland. Han mener, metoden kan få alvorlige konsekvenser og har tidligere advaret mænd mod at lade sig lokke af garantien om penisforstørrelse.

- Jeg forstår ikke, hvordan man kan klæde sig normalt (med en fastspændt penisforlænger, red.) Det er sikkert at antage, at det kommer til at gøre rigtig ondt. En penis er fuld af nerver, og specielt i penishovedet er der masser nerveender. Dette er helt middelalderagtigt og virker mere som et torturinstrument end et hjælpemiddel, har Kaveh Rashidi tidligere fastslået.

Samtidig mener han langt fra, at den besværlige og langtrukne process er resultatet værd, da der ikke er mange centimeter at hente.

- De få, få studier, der findes (om effekten af penisforstørrelses-værktøjer, red.) viser, at ens penis bliver mellem en-to centimeter længere, men det betyder ikke, at du kommer til at få et bedre sexliv, så effekten udebliver, selvom du mod forventning skulle klare dig gennem et halvt års brug af en penisforlænger, har den norske læge forklaret i et tidligere interview.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Kaveh Rashidi, men han har ikke reageret på vores henvendelse.