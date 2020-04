Læge afbrød sin pension for at hjælpe under coronakrise: Nu er han død

Den 68-årige læge Alfa Saadu var egentlig gået på pension, da coronakrisen ramte.

Men i stedet for at sidde derhjemme og se sine tidligere kolleger i det britiske sundhedsvæsenet knokle, meldte han sig klar til tjeneste igen. Tirsdag kostede den smitsomme coronavirus ham livet.

Fra han blev smittet med corona, til han døde, gik der to uger.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt Huffington Post og Independent.

Over for Huffington Post fortæller sønnen Dani Saadu, at faren frem til sin død kæmpede for få folk til at tage coronavirussen og myndighedernes anvisninger alvorligt.

- Han endte med at kæmpe mod virussen i to uger, til han ikke kunne mere. De ansatte på hospitalet var fantastiske og gjorde alt, hvad de kunne, udtaler sønnen.

Migrerede til Storbritannien

Saadu migrerede til Storbritannien fra Nigeria og arbejdede i 40 år på forskellige hospitaler i og omkring London. I 2016 trådte han tilbage som medicinsk leder af Princess Alexandra Hospital efter en gloværdig karriere.

Avisen Nigerian Tribune omtaler Alfa Saadu som en 'prominent nigeriansk læge'. Og både den nigerianske politiker Bukola Saraki såvel som tidligere kollega begræder hans død.

- Alfa var kendt for sin passion for faget. Han gik meget op i at sikre, at vores patienter fik den bedste behandling. Hans familie og venner er i vores tanker i denne svære tid, siger den øverste leder af Princess Alexandra Hospital, Lance McCarthy, i en udtalelse fra hospitalet.

Alfa Saadu efterlader sig to sønner og en hustru, som også er en pensionere læge.