Læge bad muslim fjerne niqab: Nu står han til miste sit job

Den engelske læge Keith Wolverson står til miste sit job og autorisation, efter at han spurgte en muslimsk kvinde, om hun ville fjerne sin niqab fra ansigtet. Han kunne angiveligt ikke forstå, hvad hun sagde.

Han mener ikke selv, at han har gjort noget forkert.

Nu er der blevet lavet en underskriftsindsamling, som bakker ham op.

Den historie bringer britiske The Independent.

52-årige Keith Wolverson har 23 års erfaring som læge. De sidste par år har han fungeret som vikar på privatklinikker og hospitaler.

Hændelsen fandt sted i juni sidste år på Royal Stoke University Hospital. Her blev lægen mødt af en muslimsk kvinde og hendes femårige søn.

Den muslimske kvinde, som ikke fremgår ved navn, prøvede at fortælle Keith Wolverson, hvad hendes søn fejlede. Keith Wolverson havde dog svært ved at forstå hende. Ifølge ham mumlende hun, da hendes niqab angiveligt slørende hendes tale.

Han spurgte derfor, om hun ville fjerne sin nigaq fra ansigtet, så han bedre kunne forstå hende. Det nægtede den muslimske kvinde at gøre.

Keith Wolverson mente ikke, at han kunne gøre sit job ordentligt, hvis hun ikke gjorde det. Kvinden forlod hospitalet med sin søn kort efter.

Så brød helvedet løs.

Kæmpe chok

En halv time senere ankom hendes mand, der klagede til Keith Wolversons chef. Keith Wolverson havde svært ved at forstå det, da han ikke mente, at den muslimske kvinde virkede vred.

Få dage senere kunne den 52-årige læge konstatere, at der var blevet lagt sag an mod ham, der blandt andet anklagede ham for rascisme.

- Jeg er meget bange for konsekvenserne ved denne sag. Jeg gør altid mit bedste for at hjælpe mine patienter. Jeg er slet ikke racist, siger han til mediet.

Keith Wolverson fortæller også, at han har behandlet mange muslimer, som aldrig har haft et problem med at fjerne deres slør, hvis det var nødvendigt.

Ifølge mediet har kvinden beskrevet hændelsen som værende yderst krænkende og diskriminerende. Hun skulle også have forladt hospitalet i voldsom gråd.

Det mener Keith Wolverson ikke.

Stor opbakning

Sagen har skabt palaver i Storbritannien, da mange mener, at lægen ikke gjort noget forkert.

Derfor er der blevet igangsat en underskriftsindsamling, som bakker Keith Wolverson fuldstændig op. Den har næsten 100.000 underskrifter i skrivende stund.

Mohammed Shafiq, som er formand for den muslimske organisation 'Ramadhan Foundation', mener, at Keith Wolverson har været yderst uprofessionel, og at det burde have været en kvindelig læge, der tog sig den muslimske kvinde og barnet.

Ifølge Keith Wolverson kan det tage et år, før han ved, hvad der skal ske med ham.

- Jeg spurgte kvinden, om hun ville fjerne sin niqab, ligesom jeg ville have spurgt en motorcyklist, om han ville fjerne sin hjelm, fortæller han.