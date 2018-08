Læge bag selvmordsmanual kan blive smidt ud af Lægeforeningen

Det skal undersøges, om formand for Læger for Aktiv Dødshjælp og tidligere overlæge Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske principper.

Det skriver Lægeforeningens blad Ugeskrift for Læger mandag. Undersøgelsen kan føre til påtale eller eksklusion fra foreningen.

Svend Lings har blandt andet udtalt, at han aktivt har hjulpet danskere med at dø, og han har offentliggjort en omdiskuteret selvmordsmanual på Læger for Aktiv Dødshjælps hjemmeside.

- Vi har i Lægeforeningen en række etiske principper, som alle medlemmer skal leve op til. Det er Lægeetisk Nævn, der afgør, om en læge har handlet i strid med disse principper eller ej, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

- Vi ser i Lægeforeningens bestyrelse på Svend Lings' udtalelser med stor alvor, og det er baggrunden for, at vi nu har taget dette skridt og henvendt os til nævnet.

Til Ugeskrift for Læger siger den pensionerede læge, at undersøgelsen ikke kommer som en overraskelse.

- Jeg havde ventet at høre fra Lægeforeningen og Lægeetisk Nævn. Formanden har tidligere kaldt mig dybt kriminel, så jeg vidste godt, at jeg nok ville høre fra dem, siger Svend Lings til ugeskriftet.

- Og ja, jeg har måske overtrådt straffeloven, men jeg henholder mig til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har fastslået, at selvmord er en menneskeret.

- Derfor er min holdning stadig, at det ikke kan være forkert at hjælpe et svagt og lidende menneske. Hvis det er i strid med loven, skal loven laves om.

Svend Lings blev af Styrelsen for Patientsikkerhed midlertidigt frataget sin autorisation som læge sidste år efter at have fortalt, at han har hjulpet mindst ti mennesker til at dø ved at udskrive sovemedicin til dem.

Cirka et år efter fik Svend Lings af Styrelsen for Patientsikkerhed besked på, at styrelsen havde bedt Kammeradvokaten indlede en sag om permanent at fratage ham autorisationen som læge. Her ligger sagen fortsat.

Han er desuden tiltalt for et tilfælde af medvirken til et mislykket selvmordsforsøg og risikerer tre års fængsel, når han skal for retten til september.

Lægeforeningen har en række etiske principper, hvor nummer 15 lyder:

- Lægen må aldrig handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord.

Foreningen fik tidligere på året nye principper, hvor ovenstående blev tilføjet.

Lægeetisk Nævn er et uafhængigt nævn i Lægeforeningen bestående af seks læger og med selvstændigt sekretariat.

Selv om princippet er vedtaget på årets lægemøde, mener lægeformanden ikke, at foreningen går ind og detailstyrer det etiske råd.

Andreas Rudkjøbing sammenligner det med forholdet mellem Folketinget og domstole. Han understreger, at det er vigtigt, at foreningen har taget stilling.

- Læger er blevet læger for at hjælpe patienterne og for at hjælpe dem af med angst og lidelse - altså ikke for at slå patienterne ihjel. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det bør heller ikke foregå i sundhedsvæsnet, og derfor melder vi klart ud, at det kan man have tillid til, at læger ikke medvirker til, siger han.