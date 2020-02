Læge: Det handler om at bryde smittekæden

Coronavirussen spreder sig hastigt i Europa, og onsdag aften har Tysklands regering meldt ud, at man nu er på randen af en epidemi.

Overlæge ved Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg vurderer, at det betyder, at man nu øger beredskabet i nabolandet.

- Man har forskellige beredskabstrin, hvor man aktiverer større og større beredskab og kapacitet i sundhedsvæsenet, jo højere man kommer op. Det sker formentlig som en reaktion på, at situationen i Italien ser ud, som den gør, siger hun.

Først og fremmest handler det om, at man skal have inddæmmet sygdommen, forklarer hun.

- Så snart en person er blevet testet positiv, handler det om at finde ud af, hvor smitten kommer fra, og hvem som eventuelt ellers kan være blevet smittet, så man så at sige kan få standset smittekæden, siger Bolette Søborg.

Det skal der sættes en masse ressourcer af til. Derudover skal man være sikker på, at man har kapacitet til at teste folk og have folk liggende på sygehusene.

Derfor handler det om at have en plan for, hvilke patienter der eventuelt må vige sengepladsen på hospitalet til fordel for coronasmittede.

- Det kan for eksempel være folk, der skal have en knæoperation, som godt kan udskydes, siger Bolette Søborg.

Nye smittekilder

At man i Tyskland begynder at tale om en epidemi skyldes ifølge overlæge Bolette Søborg også, at alle smittetilfælde ikke længere kan spores tilbage til Kina, hvor smitten først begyndte.

Hun ser det som sandsynligt, at man inden længe også vil finde tilfælde af smitte i Danmark på grund af den store rejseaktivitet de europæiske lande imellem.

Sundhedsstyrelsen opjusterede tirsdag vurderingen for Danmark, så smitterisikoen nu er moderat i stedet for lav.

I Danmark er man ifølge Bolette Søborg indstillet på, at det første skridt, man bør tage, hvis man registrerer smitte, er at finde frem til dem, som potentielt også kan være smittet.