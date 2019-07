Læge har fået nok: Sig undskyld eller bliv hængt ud

Børnelægen Vibeke Manniche har fået nok af hadefulde beskeder.

Igennem de sidste ti år, har hun fået over tusind af dem, fortæller hun.

- Jeg har som andre offentlige personer skulle finde mig i, at mennesker skriver de mest infame beskeder til mig, siger Vibeke Manniche, der har skrevet flere bøger om børn og derudover er erklæret feminist.

Vibeke Manniche foran sin Mercedes.

Derfor har hun på sin blog Vibekemanniche.dk skrevet et indlæg, hvor hun proklamerer, at hun på lørdag vil offentliggøre navnene på de personer, som hun har blokeret på Facebook, fordi de har skrevet hadefulde beskeder.

Hun giver dog 'stalkers/haters/idioter' mulighed for ikke at komme på listen, hvis de sender hende en oprigtig undskyldning.

'Hvis dette er sket indenfor 5 dage – undgår du at få dit navn offentliggjort. Alternativt må du jo bare stå på mål for din opførsel – til glæde for dig, din familie og arbejdsgiver. Så må du jo stå ved din chikane,' skriver Vibeke Manniche på sin blog.

Efter Ekstra Bladet har talt med Vibeke Manniche, har hun fjernet punkt nummer to for at komme af listen. Her krævede hun - udover undskyldningen - 150 kroner fra de chikanerende personer.

- Jeg har nu fjernet det, fordi det bliver umuligt at styre for mig. Jeg har ikke sat det i verden for, at folk skal sende mig penge. Men jeg ville have, at der skulle være en økonomisk straf, fortæller hun.

Vil oprette 'netpoliti'

Vibeke Manniche har i mange år ønsket et såkaldt 'netpoliti', der skal forhindre, at folk ustraffet kan skrive hadefulde beskeder på nettet. Det har hun nu selv startet.

'Mit ærinde med netpolitiet er IKKE at hænge folk ud – det er at det skal have en regulerende virkning. Hvis du ved, at du får en bøde for at køre for hurtigt – holder du farten. Hvis du ved, at du får en bøde og det har økonomisk konsekvens at udøve digital chikane, afholder du dig fra det', skriver hun.

Derfor skal hendes plan om at hænge folk ud, i virkeligheden ses som et forsøg på at få en diskussion i gang, forklarer hun.

- Alle dem, der laver digital chikane, skal have en straf. Hvis der er nogle andre, der har bedre forslag, så kom hid med det. Men det er ikke i orden, at jeg - ustraffet - skal have at vide, at jeg er en gammel, grim kælling, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun håber på oprettelsen af en offentlig instans a la et netpoliti, der kan uddele bøder til personerne bag de hadefulde beskeder.

- Hvordan skal man vurdere, om det er hadefuldt?

- Det er et godt spørgsmål, men det er hadefuldt, når der kommer noget perfidt og sårende - ja, eller truende selvfølgelig, siger Vibeke Manniche.

Fie Laursen

Bloggeren Fie Laursens selvmordsbrev på Instagram i sidste uge fik Vibeke Manniche til at gå i gang.

- Det er en meget ulykkelig situation, siger hun og uddyber:

- Fie Laursens selvmordsforsøg og den mængde af hate, som hun har fået, har en kæmpe betydning for et ungt menneskes sind. For selvfølgelig påvirker det alle at modtage hadefulde mails, beskeder og reel chikane.

Derfor er hun ikke bekymret over, at hun skaber en 'gabestok', for de personer, som skriver hadefulde beskeder.

- De har siddet fuldstændig selvstændigt og skrevet nogle meget infame ting. Hvis de kan det, så kan de nok også det lille ord undskyld, siger Vibeke Manniche.

