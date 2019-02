Læge kan være far til 200 børn

En hollandsk læge er mistænkt for at have brugt sin egen sæd til flere donorbørn - nu er der faldet dom i principiel retssag

Der blev tilsyneladende fusket med donorsæden, når man fik fertilitetsbehandling af den hollandske læge Jan Karbaat.

En domstol har afgjort, at der er grundlag for at mistænke den nu afdøde læge for at have udskiftet donorsæd med sin egen. Således har 22 af hans potentielle børn bedt om at få tjekket deres DNA mod Jan Karbaats.

Det kan man ellers normalt ikke som donorbarn i Holland, da sæddonerne har ret på anonymitet. På grund af de meget specielle omstændigheder i sagen valgte domstolen 13. februar at give børnene medhold. Derfor kan de nu få testet deres DNA for ligheder med Jan Karbaats DNA.

Jan Karbaat nægtede sig skyldig i alle anklager, indtil han døde i en alder af 89 år i 2017, skriver CNN.

Måske 200 børn

En hollandsk dokumentar har insinueret, at fertilitetslægen måske er far til op mod 200 børn igennem sin fertilitetsklinik. Indtil videre har 47 af de børn, doktoren har hjulpet med at undfange, haft en betydelig lighed i deres DNA med fertilitetslægens søns.

Jan Karbaats DNA blev rekvireret af myndighederne allerede i 2017, men har været sikkert låst inde i en bankboks siden, da dommeren på det tidspunkt ikke mente, at der var tilstrækkelige beviser i sagen.

Karbaat nåede at arbejde mange årtier som fertilitetslæge, både på hospitaler, en klinik i Rotterdam og til sidst hans personlige klinik. Da hans klinik lukkede i 2009, steg flere rapporter om fejl til overfladen, heriblandt at sæddonerne blev brugt for ofte.