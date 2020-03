Læge med opsang til danskerne: - Vil I ikke nok stoppe?

'Jeg kan se, at I er ude i det gode vejr, spiser middage og drikker dejlig rødvin sammen i disse stille dage. Vil I ikke nok stoppe?'

Sådan indleder Camilla Fjord Thomsen, der er læge på medicinsk afdeling på Glostrup Hospital, et opslag på Facebook.

På ganske få timer er opslaget blevet delt over 56.000 gange, mens Camilla Fjord Hansen har haft travlt på sin syvende arbejdsdag i træk.

Foto: Privat / Camilla Fjord Thomsen

Hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun normalt er en ret kølig type - 'en god egenskab at have som læge' - men da hun kom hjem fra arbejde lørdag aften, var det med en klump i halsen.

De seneste par dage har hun og de mange kollegaer haft meget travlt og har oprustet meget for at klare den bølge af patienter, der i stigende grad kommer ind for at blive tjekket for den nye coronavirus.

- Det er som om, der har været stilhed før stormen, men nu er der altså rigtig mange, der kommer ind for at blive tjekket. Det er et markant omslag, og vi mærker allerede en begyndende ressourcemangel, siger Camilla Fjord Thomsen.

Da hun kom hjem lørdag, kiggede den 36-årige læge i sit feed på Instagram, og her kunne hun se mange mennesker, som slet ikke virkede til at tage regeringens seneste udmeldinger seriøst.

- Folk var ude, ofte flere mennesker sammen. Det virker som om, mange bare lever deres helt normale liv.

I dag, søndag, har klumpen i Camilla Fjord Thomsens hals vokset sig større. Da hun mødte ind til sin anden 24 timers vagt i træk, kunne hun mærke, at hendes kollegaer også var frustrerede over situationen, hvor de nu er nødt til at sende folk hjem, hvis de ikke har tilstrækkeligt akutte symptomer på coronavirus.

- Vi kan ikke pode folk, hvis vi ikke vil indlægge dem. Og så går folk direkte tilbage ud i samfundet og smitter videre, hvis de har virussen uden at have symptomer, siger hun.

Oven i det hele har hun og resten af personalet - ligesom på mange andre hospitaler rundt i landet - været vidner til, at både håndsprit og ansigtsmasker forsvinder, så de mangler fra de afdelinger, hvor der er hårdt brug for dem.

- Det, som jeg og alle mine kollegaer er allermest bange for, er at gå rundt og være smittespredere. Jeg er sådan set ikke bange for at blive syg, men jeg er rædselsslagen for at smitte mine patienter. Så når folk hamstrer håndsprit og masker, så bliver jeg meget bekymret. For så kan jeg ikke beskytte mine patienter, siger Camilla Fjord Thomsen til Ekstra Bladet.

