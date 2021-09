Læge sagsøges efter abort

En læge i Texas sagsøges nu, efter han har foretaget en abort efter sjette uge. Ny lovgivning i Texas gør det nemlig ulovligt og giver civile mulighed for at sagsøge læger, som ikke overholder den nye lovgivning

Nu bliver ny en restriktiv lovgivning testet i Texas.

En læge, Alan Baid, har i en klumme i Washington Post indrømmet, at han har givet en gravid kvinde en abort efter sjette uge. Hvilket for nyligt blev gjort ulovligt i staten.

Han sagsøges nu af to tidligere advokater.

Demonstranter i Texas mod ny abort-lovgivning. Foto: Ritzau Scanpix

Ved incest og voldtægt gælder loven stadig

Den nye lov gør det ulovligt at udføre en abort, når hjerteslag kan måles, hvilket normalt ligger i sjette uge af graviditeten. Også selvom kvinden har været udsat for voldtægt og incest, gælder reglen om hjerteslag stadig. Kvinden, som Alan Baid foretog en abort på, var i første trimester af graviditeten.

Udover at gøre aborter efter sjette uge ulovlige, giver den nye lov også civile retten til at sagsøge læger, som udfører aborter efter sjette uge. Kvinderne som får aborten kan ikke sagsøges.

Og det er netop den del af lovgivningen, som skal testes nu.

'Jeg gjorde det, fordi jeg har en pligt til at tage mig af patienten, en pligt jeg har med alle patienter, og fordi hun har en fundamental ret til at få behandling', skriver Alen Baid i sin klumme.

Også i New York demonstrerede man mod den nye abort-lovgivning. "Save Roe" henviser til den Højesteretskendelse, som giver lov til abort frem til omkring 23. uge. Foto: Ritzau Scanpix

Sagsøges af "pro-choice"-advokater

Alan Baid sagsøges af to tidligere advokater, som begge beskriver sig selv som værende 'pro-choice' (for muligheden for aborter, red).

De vælger begge at sagsøge ham for at teste lovgivningen.

Oscar Tilley er en af sagsøgerne og i et interview til Reuters forklarer han, at de nye restriktioner krænker kvinders konstitutionelle rettigheder.

Den anden sagsøger, Felipe Gomez, har i følge BBC beskrevet loven som: ulovlig som skrevet og anvendt.

Alan Baid har ikke kommenteret på sagsøgningerne.