Læge til danske turister: Ingen grund til bekymring

I alt 25 personer er nu smittet med coronavirus i det populære ferieland Thailand.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det thailandske sundhedsministerium oplyser ifølge Reuters, at man har registreret seks nye tilfælde af smitte, og at der er tale om fire thailandske statsborgere og to kinesere.

De fire thailændere er et par, som netop har besøgt Japan, og to chauffører som har kørt med kinesiske turister.

Med de seks nye tilfælde er Thailand nu det land med næstflest smittede.

Langt størstedelen af smittede er dog fortsat i Kina, hvor 20.483 ud af i alt 20.677 bekræftede smittede personer befinder sig.

Kun to personer uden for Kina er hidtil bekræftet døde af virussen. Der er sket i alt 427 dødsfald.

Ingen grund til bekymring

Ifølge overlæge ved Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg er der dog ikke grund til bekymring, hvis man står over for en rejse til Thailand.

- Det man skal vide i forhold til coronavirus er, at den ikke smitter gennem luften. Det kræver, at man for eksempel står tæt nok på en person, som er smittet, til at blive ramt af hoste. Og det gælder ikke kun for coronavirus, men også for eksempel influenza, siger hun.

Hun understreger, at det vigtigste er en god håndhygiejne.

- Man skal ikke være bekymret, men det er en god anledning til at gøre opmærksom på, at når man rejser til fjerne destinationer, er der generelt anderledes infektioner i omløb og multiresistente bakterier, som vi ikke er vant til hjemmefra, så derfor er det altid en god idé at være lidt ekstra opmærksom, siger Bolette Søborg.

Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser til Kina grundet coronavirus, men har ingen anmærkninger på deres rejsevejledning til Thailand.