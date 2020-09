Læge tjente kassen: Stadig intet svar på henvisninger

Det vakte opsigt, da læge og LA-medlem Marianne Mørk Mathiesen i slutningen af august fortalte, hvordan hun tjente godt på at lave coronahenvisninger.

Penge og tid som både hun og formand for Danske Regioner Stephanie Lose mente kan bruges bedre.

Stephanie Lose sagde blandt andet til Ekstra Bladet, at hun havde rejst kritikken over for sundhedsminister Magnus Heunicke:

- Jeg har haft lejlighed til at nævne det på et møde i fredags, og det er min fornemmelse, at regeringen også er interesseret i, at man får kigget på det her.

Om det kommer til at ske, er dog uvist.

Stadig krav ved symptomer

Imens kravet om henvisninger til symptomfrie børn mandag er blevet fjernet, kræver det fortsat en henvisning fra egen læge, hvis man har coronasymptomer og vil testes.

Det gælder, uanset om man er barn eller voksen.

Ekstra Bladet har siden 31. august gentagne gange forsøgt at få svar fra Sundhedsstyrelsen på, om henvisningskravet vil blive fjernet.

I dag den 7. september meddeler Sundhedsstyrelsen dog, at det ikke er muligt at komme med et svar.

I stedet oplyser Sundhedsstyrelsen via mail, at der pågår et arbejde med 'væsentlige aktører' omkring hvor man bedst 'organiserer udredning og test for COVID-19 fremover'.

Hvornår dette arbejde vil være færdigt, og hvorvidt henvisningskravet ved coronasymptomer vil blive fjernet, står dog hen i det uvisse.

