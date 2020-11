Lægeforening: Coronavacciner bør gives af egen læge

Sundhedsministeren lægger op til, at coronavacciner skal gives i de hvide testtelte. Men det er ikke trygt eller sikkert nok for personer i risikogruppen, mener lægeforeningen

Det er en dårlig idé at lade danske borgere blive vaccineret for coronavirus i de hvide testtelte landet over.

Sådan lyder det fra Camilla Noelle Rathcke, der er formand for Lægeforeningen, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag er kommet med de første meldinger om en kommende vaccineplan.

- Det er rigtig godt at komme hurtigt fra start med covid-vaccinationerne, men det er vigtigere, at det bliver gjort rigtigt og trygt for borgerne, siger hun i en mail-kommentar til Ritzau.

- Derfor skal det være egen læge, der vaccinerer – ikke testcentrene.

Ifølge sundhedsministeren er planen, at Testcenter Danmark skal stå for et centralt styret system, hvor folk kan blive vaccineret der, hvor de ellers bliver testet for coronavirus.

Men det er ikke en optimal løsning for patienter i risikogruppen, mener Lægeforeningen.

- De praktiserende læger kender patienterne, ikke mindst dem i risikogruppen, og de kan bedre tage hånd om vejledning og vaccination, så det er trygt for patienterne. Desuden skal der være en læge tilstede for at kunne klare eventuelle umiddelbare allergiske reaktioner, patienterne måtte få ved vaccinationen. Det er der ikke i testcentrene, siger Camilla Rathcke.