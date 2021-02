Lægeforening i opråb: - Nu ser vi ind i en selvskabt tredje bølge

Vi skaber selv en 3. bølge.

Det er nemlig forhastet, uforsigtigt og ulogisk, når regeringen og Danske Regioner fra 1. marts genindfører udrednings- og behandlingsretten for borgerne.

Hele aftalen: Sådan genåbner Danmark

Vanskeligt at overholde

Det siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, der ikke kan garantere, at det vil være muligt at efterleve patientrettighederne, fordi sundhedsvæsenet kan blive presset af corona.

- Jeg vil tro, der flere steder i de kommende måneder vil opstå vanskeligheder med at overholde den her udrednings- og behandlingsgaranti.

- Det er fint nok, at politikerne nu siger, den bliver indført, men det må ikke blive til en overbevisning i befolkningen om, at alt lader sig gøre nemt. Det lugter lidt af et tomt løfte, men det ser godt ud på papiret, siger Camilla Noelle Rathcke.

Genindførelsen skyldes, at antallet af coronapatienter på landets sygehuse nu er faldet så meget, at der er plads til at genindføre patientrettighederne, oplyste regeringen på et pressemøde onsdag

Selvskabt 3. bølge

Lægeforeningen mener, at det er et sats at genindføre patientrettigheder for alle, når samfundet samtidig genåbnes og corona fortsat er til stede.

- Nu ser vi ind i en potentiel selvskabt tredje bølge af epidemien med estimeret 900 indlæggelser i april, og vi har en smitsom virusvariant, der vist også er mere indlæggelseskrævende end tidligere.

- Og samtidig giver politikerne så befolkningen et løfte om, at man kan blive hurtigt udredt og behandlet som på helt normalt vilkår. Det hænger simpelthen ikke sammen, og det rimer slet ikke på de meldinger, der tidligere har været, om vi skal sikre, der er kapacitet i sundhedsvæsenet, siger Camilla Noelle Rathcke.

Sundhedsvæsenet vil 'i den grad blive presset' af de indlæggelser, man estimerer vil komme i april, siger hun.