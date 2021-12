Lægeforening: Stigning i coronarelaterede dødsfødsler

Fra juni til november har der været 11 dødsfødsler i Danmark, hvor moren havde corona. Fælles for de 11 dødfødsler er, at coronavirus var skyld i at graviditeten endte tragisk.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Dansk Selskab for Obsterik og Gynækologi har lavet.

Det skriver Ugeskriftet, der udgives af Lægeforeningen.

Ifølge undersøgelsen har yderligere 14 gravide haft et så alvorligt forløb med corona, at de har haft behov for iltbehandling.

Deltavarianten er mere aggressiv

I det første år med corona - fra marts 2020 til marts 2021 - var der fire dødsfødsler, hvor mødrene var smittet med corona.

Man har altså set en kraftig stigning henover sommeren og efteråret 2021.

Ifølge undersøgelsen er alle 11 børn forløst i tredje trimester og var næsten fuldbårne. Det vurderes, at børnene havde overlevet, hvis mødrene ikke havde haft corona.

- Bliver man syg og får svært ved at trække vejret, så kan man risikere at måtte forløse moren og få barnet ud. Det kan være på et tidspunkt, hvor barnet ikke er færdigt udviklet, siger Annemette Wildfang Lykkebo, som er formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, til Ritzau.

- Derudover kan coronavirus give forandringer i moderkagen, og det kan betyde, at den ikke fungerer optimalt, forklarer hun.

57 procent

Den nye undersøgelse får Sundhedsstyrelsen til at opfordre gravide til at blive vaccineret.

I skrivende stund er det kun 57 procent af de gravide, som er vaccineret. Det er et stykke under den generelle vaccinationstilslutning i samfundet.

Sundhedsstyrelsen vurderer ligeledes, at stigningen skyldes deltavarianten, samt at den seneste tids åbne samfund.

- Det er også derfor, vi opfordrer alle gravide til at blive vaccineret tidligt i 2. trimester eller hurtigst muligt herefter, siger Bolette Søborg Enhedschef i Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.