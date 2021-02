Lægeformand: Afspær dele af København og luk op andre steder

Nedlukningen af Danmark kommer til at vare langt ud over februar måned. Det er sandsynligt, at den vil række helt ind i juni, og skal den folkelige opbakning sikres, må regeringen gå mere drastisk til værks der, hvor smittetallene er højest.

Det mener Joachim Hoffmann-Petersen, som er formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og konservativ folketingskandidat.

I et interview med TV 2 anbefaler han regeringen at lukke hovedstadsområdet yderligere ned, mens andre områder med lavere smittetal kan genåbnes.

- I Finland havde man problemet sidste forår, og så lukkede man hovedstaden ned. Det kunne man lade sig inspirere af i Danmark, siger Joachim Hoffmann-Petersen til Ekstra Bladet.

Ved hjælp af militær og politi slog de finske myndigyheder i marts en jernring omkring Helsinki, hvilket viste sig yderst effektivt mod smittespredning, siger Hoffmann-Petersen.

Lukket hovedstad

- Det, man har gjort for at mindske smitten i vestegnskommunerne, har åbenlyst ikke virket særligt godt. Det er de samme kommuner, der nu i et år har været problemet.

Mette Frederiksen har luftet tanken om, at omfattende test skal være vejen ud af coronavirus. Lægeformand Joachim Hoffmann-Petersen har en anden løsning. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix.

- Det giver mening at lukke ned der, hvor smitten stadig er, mens man lukker mere op i andre kommuner med lave smittetal, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Den finske blokade af Helsinki-regionen stod på i tre uger, hvor trafik til og fra hovedstaden ophørte. Kun med særlig tilladelse kunne man bevæge sig ind og ud af Helsinki.

- Efter tre uger var problemet løst. Det er værd at tage den erfaring i betragtning i Danmark, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

- Skal man lukke hele Danmark ned som nu, eller skal man lukke ned der, hvor problemet er? Det er det, der er spørgsmålet. Der er jo kommuner, hvor der stort set ingen smittespredning er.

Lang nedlukning

- Hvis man skal bevare den folkelige opbakning til restriktionerne hele foråret igennem, så skal man nok anerkende, at der er nogle lokale forskelle, og at man kan lukke mere op nogle steder, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Han føler sig overbevist om, at restriktionerne bliver forlænget i en rum tid ud over 28. februar, som er den nu gældende udløbsdato. Risikovurderinger lader forstå, at især den britiske variant af virus kommer til at dominere i marts-april, siger han.

- Reelt bliver der ikke tale om en betydende genåbning før en måned efter, at den bølge er aftaget, og så er vi langt inde i april eller maj - og det er endog sandsynligt, at der så går endnu en måned med nedlukning, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

- Hård nedlukning, hvor problemerne er størst - altså større eller mindre dele af København - og gradvis genåbning andre steder kunne være en måde at bevare den folkelige opbakning til restriktionerne på i de næste tre måneder.

