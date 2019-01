Lægeformand: Patienterne risikerer at komme i klemme

På små ti år er der blevet 300 færre praktiserende læger i en tid, hvor der er mere og mere brug for os, siger formand for praktiserende læger

- Patienterne risikerer at komme i klemme i en ambition om, at man ikke må komme på hospitalet. Man opererer med et begreb, der hedder unødvendige indlæggelser, siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin om regeringens nye sundhedsreform.

Han repræsenterer de praktiserende læger, og han forklarer, at det budskab, regeringen prøver at få ud, er, at man får et mere nært sundhedsvæsen ud af den nye reform, som statsministeren fremlagde onsdag formiddag.

- Man har fremført et slogan, der hedder: 'Det, der ikke er svært, skal være nært.' Det står ikke mål med, hvad der foregår ude i virkeligheden, siger Anders Beich.

Han forklarer, at det, politikerne snakker om, er KOL- og diabetespatienter, som skal tages ud af ambulante kontroller på hospitalerne og lægges endnu mere ud til almen praksis.

- Det er også rigtigt, at de behandles bedst ude ved os. Men det er faktisk ikke spor nemt. Det passer ikke, at det ikke er svært. Det er faktisk nogle af de sværeste patienter, fordi de ofte fejler flere ting samtidig, siger Anders Beich.

Hør politisk kommentator Henrik Qvortrups analyse af regeringens netop fremlagte sundhedsplan her. Producer: Martin Lorentsen

Fagligheden mangler ikke

Inde på hospitals-ambulatorierne, der behandler man en ting af gangen.

Så når man har komplekse ældre patienter, som der bliver flere og flere af, som fejler flere sygdomme og skal behandles ude hos de praktiserende læger, så er kapaciteten også nødt til at være til det, forklarer han.

- Der skal være læger nok. Det er jo ikke fordi, vi ikke har fagligheden til det. Men vi skal have tiden og antallet af læger til at overtage de her opgaver. De har jo sagt, der skal være 40.000 færre indlæggelser af ældre medborgere, og der skal være 500.000 færre ambulante behandlinger af ældre medborgere med forskellige kroniske lidelser.

- Hvad betyder det her?

- Det er jo mere end hundrede mennesker hver eneste dag, som i stedet for at lægen siger: 'Du bliver nødt til at blive indlagt på hospitalet', så skal den praktiserende læge fremover sige: 'Vi behandler dig selv, men hvem skal undersøge, udrede, og behandle de her patienter ude lokalt i kommunen?'

- Det er jo ikke beskrevet i reformen, siger Anders Beich.

Han fortæller, at man skal huske, det er patienter, der er dårlige. Det er patienter, der er syge.

- Og så snakker man akutpladser, men der er jo ikke en lægebemanding derude i kommunerne. Så der er altså et tomrum her. Man har de sidste ti år forsøgt at forebygge, at folk blev indlagt på hospitalet. Man har bare ikke rigtig fået noget gennembrud.

- Der skal være læger nok. Det er jo ikke fordi, vi ikke har fagligheden til det. Men vi skal have tiden og antallet af læger til at overtage de her opgaver, siger Anders Beich. Foto: Ritzau/Scanpix, Rasmus Baaner

- Hvordan synes du, det lyder med de 100 ekstra speciallæger?

- Det, synes jeg, lyder rigtig godt. Hvis man bare havde truffet beslutningen for ti år siden havde det måske været nok.

- Hvor længe går der inden de reelt er uddannede, de ekstra læger?

- Fra du starter på lægestudiet, og til du er færdig som praktiserende læge, så går der 11 eller 12 år.

- Går der simpelthen 11 år, inden de nye læger kommer?

- Nej, for man vil lave flere specialepladser i almen praksis – det tager cirka fem år. Man skal bare huske, at det koster noget at uddanne læger. For de skal jo også uddannes i almen praksis, og det skal være et attraktivt for de nye at være der.

- Det er lidt sent at komme i gang, men det er dog bedre at man indser nu, at det er i hundredvis, der er brug for, i stedet for at de snakker om 16 pladser om året, siger Anders Beich.

Regeringen vil uddanne 100 ekstra speciallæger