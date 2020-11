Lægeformand revser tvangsvaccination: - Unødvendigt

Formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin er bekymret for den magt, sundhedsministeren kan få med det nye forslag til epidemiloven, som blandt andet involverer muligheden for tvangsvaccination

Tvangsvaccination er en del af et udkast til et forslag til epidemiloven, som Sundheds- og Ældreministeriet lige nu har i høring.

Men allerede før det er vedtaget, møder det kritik.

Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, mener slet ikke, at det er nødvendigt at tage så drastisk et middel i brug.

- Det er meget svært at forstille sig en situation, hvor det (tvangsvaccination, red.) overhovedet er et nødvendigt værktøj. Det er jo ikke sådan, at vi ligger inde med en hel masse vacciner, og så kommer der pludseligt en sygdom, og så skal vi til at vaccinere befolkningen. Vi ved, at der går flere år - eller mindst et år - inden vi udvikler en vaccine, siger han

Han peger samtidigt på den store magtkoncentration udkastet giver til sundhedsministeren.

Kan puste til vaccineskepsis

Anders Beich frygter, at det nye udkast kan give vind i sejlene til dem, som allerede er skeptiske overfor vaccinationer.

- Folk er bange på mange måder i tiden, og nogle, der bliver bange, de bliver aggressive, og det her er vand på deres mølle. Det kan komme til at betyde, at en masse mennesker slet ikke vil vaccineres, fordi vaccination er noget, der er forbundet med tvang, siger han.

Formanden mener, at tvangsvacciner gør mere skade end gavn.

- Det er et unødvendigt værktøj, som skaber stor skade, fordi folk skal jo kunne stole på, at man deler beslutningerne i sundhedsvæsnet, og at den enkeltes værdier bliver hørt, når man møder sundhedsvæsnet. Det er ikke meningen, at vi skal være en del af et potentielt tvangsberedskab, og det bliver vi sådan set, den dag man vedtager en lov som den her, siger Anders Beich.

Dansk Selskab for Almen Medicin, som Anders Beich er formand for, har omkring 5.000 medlemmer, hvor langt de fleste er aktive praktiserende læger.

Anders Beich er, udover at være formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, selv praktiserende læge. Foto: Jakob Jørgensen

Nyt udkast, gammel lov

Muligheden for tvangsvaccination findes faktisk allerede i denne danske epidemilov. Men det nye udkast adskiller sig fra den gamle bestemmelse ved blandt andet at bringe betegnelsen 'samfundskritisk sygdom' på banen.

- Det, vi synes, der er problemet, det er, at det er sundhedsministeren, der sidder med hele afgørelsen af, hvad er samfundskritisk, og det er også ham, der kan sætte de foranstaltninger i værk, der har tvangsmæssig karakter herunder tvangsvaccination.

Hvad står der i epidemiloven? I den nuværende epidemilov står der: § 8. For at hindre udbredelse af en alment farlig sygdom kan sundheds- og ældreministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen påbyde, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination inden for et nærmere afgrænset område eller af en nærmere afgrænset personkreds. Stk. 2. Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, kan sundheds- og ældreministeren med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen. I det nye udkast hedder det: § 15. Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen fastsætte regler om vaccination af nærmere bestemte persongrupper for at udrydde eller inddæmme udbredelse af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, når der er tale om særligt skærpende omstændigheder med overhængende fare eller trussel mod folkesundheden. Kilde: Retsinformation.dk og Sundheds- og Ældreministeriet Vis mere Luk

Hvad en samfundskritisk sygdom er, bliver ikke nærmere specificeret i det nye udkast.

- Dermed bliver det sundhedsministeren, som ophøjer en bestemt sygdom til noget, hvorefter tvangsreglementet træder i kraft. Før har den sundhedsfaglige vurdering været en stor del af det. Det sundhedsfaglige kommer til at ligge i en epidemikommission, som kan rådgive ministeren, men som ikke har noget at skulle have sagt andet en rådgivning, siger Anders Beich.

Fjern forslaget

Anders Beich mener, at forslaget om tvangsvaccine helt bør fjernes fra sundhedsministeriets udkast.

- Vi kæmper for, at tvangsvaccination ikke skal stå der, og for at de muligt andre tvangsmidler, der måtte tages i brug - for eksempel tvangsisolation - bliver vurderet af epidemikommissionen, som så kan forlange det indbragt for folketinget, hvis ikke ministeren selv gør det. Vi synes, der er alt for meget magt til sundhedsministeriet her, siger han.

For ham er det vigtigste at bevare danskernes tillid til sundhedsvæsenet.

- Det kommer til at påvirke vores rolle som læger, at vi bliver involveret i sådan noget tvang, som ligger klar i skuffen. Vi har brug for patienternes tillid. Og borgernes tillid, afslutter Anders Beich.

Ifølge TV2 mener samtlige partier - på nær Socialdemokratiet - at der bliver givet for meget magt til sundhedsministeren i forslaget til den nye epidemilov.

