Lægemiddelstyrelsen: 665 indberetninger om ikke-alvorlige bivirkninger

Fra 13. januar 2021 har Lægemiddelstyrelsen modtaget 665 indberetninger om formodede bivirkninger ved BioNtech/Pfizers vaccine, hvoraf 117 er behandlet. Over 100.000 har indtil videre fået vaccinen.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

De fleste indberettede formodede bivirkninger var ikke-alvorlige og omhandlede hovedsageligt kendte bivirkninger som smerte ved indstiksstedet, hovedpine, utilpashed, svimmelhed og feber, skriver styrelsen.

Otte tilfælde af anafylaksi

Ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjældent forekommende kraftige reaktioner. De såkaldte anafylaktiske reaktioner. De kan være alvorlige og føre til livstruende situationer, hvis de ikke behandles omgående.

Lægemiddelstyrelsen har modtaget otte tilfælde af kraftige allergiske reaktioner som følge af vaccinen.

- Det er ikke på nogen måde behageligt for patienterne, men det er en kendt bivirkning i forbindelse med vaccination. Og man skal huske på, at vaccinen gives for at undgå en potentielt dødelig sygdom, siger chef i Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen.

Fem indberetninger om dødsfald

Lægemiddelstyrelsen har modtaget indberetninger om dødsfald efter vaccination. I skrivende stund har Lægemiddelstyrelsen vurderet fem ud af 11 indberetninger om dødsfald.

Styrelsen slår dog fast, at det er mindre sandsynligt, at der er sammenhæng med vaccinen, og at det er overvejende sandsynligt, at dødsfaldene skyldes andre forhold.

- Det er helt som forventet, at der vil blive indberettet dødsfald efter vaccinationer, fordi det er de ældre og svageste, der vaccineres først. Det betyder ikke nødvendigvis, at dødsfaldene skyldes vaccinen, siger chef i Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen.