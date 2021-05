Lægemiddelstyrelsen henter ny direktør fra Aarhus Universitet

Lars Bo Nielsen er ansat som ny direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Siden 9. marts har Lægemiddelstyrelsen søgt en ny direktør, efter at Thomas Senderovitz valgte at skifte til et job i Novo Nordisk.

Thomas Senderovitz' optræden på TikTok fik meget opmærksomhed - og Ekstra Bladets journalist forsøgte at gøre ham kunsten efter.

Valget er faldet på Lars Bo Nielsen, der er uddannet læge og de seneste fire år har været dekan og professor ved Aarhus Universitet.

Her har han blandt andet bidraget til udvikling af personlig medicin, sikker brug af sundhedsdata i forskningen og udvikling af life science-området.

Den erfaring kan komme ham til gavn i Lægemiddelstyrelsen, der fører tilsyn med lægemidler på det danske marked. Under coronapandemien har styrelsen eksempelvis været med til at give grønt lys til brugen af de coronavacciner, der i dag bliver anvendt til at vaccinere befolkningen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har mange roser til den nye direktør i Lægemiddelstyrelsen. Ministeren kalder ham for 'en dedikeret og dygtig topleder med stor erfaring fra forskningsverdenen og sundhedsvæsenet'.

- At sikre danskernes adgang til effektive og sikre lægemidler og medicinsk udstyr er en kerneopgave i det danske sundhedsvæsen, og det har godkendelserne af covid-19-vaccinerne under coronaepidemien helt aktuelt tydeliggjort.

- Lars Bo Nielsen har med sin brede erfaring og integritet den rette faglige kapacitet til at løfte dette afgørende arbejde for sundhedsvæsenet og borgernes sundhed, og jeg ser meget frem til samarbejdet, siger Heunicke.

Den nye direktør fortæller selv, at han glæder sig til at bidrage til, at danske patienter også fremover kan få sikre, effektive og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr.

Han kalder det en helt central samfundsopgave.

- Betydningen af grundig videnskabelig undersøgelse af nye vacciner og andre mulige sygdomsbehandlinger, før de kan godkendes, er blevet særdeles tydelig for os alle under coronapandemien, siger Lars Bo Nielsen.

Lars Bo Nielsen tiltræder sin nye stilling 15. august.