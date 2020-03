Lægemiddelstyrelsen tog grueligt fejl af test

Der er akut mangel på udstyr til test for coronavirus i landets regioner. Det er på trods af, at Lægemiddelstyrelsen i onsdags garanterede, at det ikke ville blive et problem.

Manglen betyder blandt andet, at sundhedspersonalet i Region Syddanmark og Midtjylland ikke længere kan blive testet - og i landets øvrige regioner kan ansatte i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, der har let til moderate symptomer, heller ikke få en test.

Det blev de ellers garanteret tidligere på ugen i Sundhedsstyrelsen retningslinier - og de manglende test kan på sigt medføre personalemangel, blandt andet fordi der kan gå længere tid før, at personalet kan blive raskmeldt.

Årsagen er i følge regionerne, at en ventet leverance af reagenser(reagensglas) fra medicinalfirmaet Roche Diagnostics til testudstyret ikke er kommet. Herhjemme findes der to systemer fra Roche.

Et såkaldt COBAS 6800 system, der står på Rigshospitalet i København, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital i Skejby.

På landets øvrige hospitaler findes et FLOW-system, man tester i - og det er dem, der mangler reagenser, som er de glas en podning eller skrab, kommer ned i.

Lægemiddelstyrens direktør Thomas Senderovitz garanterede ellers i onsdags overfor finans.dk, at der var helt rigeligt med udstyr på lager:

- Med den her øgede diagnostiske kapacitet har vi rigeligt til at håndtere covid-19-arbejdet og den epidemi, som kommer nu. Så med mindre der sker noget helt uforudset, så har og vil vi have kapacitet til at teste dem, der skal testes.

Thomas Senderovitz lovpriste også Roche for at have styr på situationen:

- Roche er en virksomhed, som har været på banen længe, og har det mest udbredte system, og som også har kapaciteten til at øge produktionen. Det var også der, hvor der tidligere var lidt kapacitetsudfordringer, men nu har de øget produktionen af de gængse systemer. Så kapaciteten er endnu bedre end før, og vi har endda reservemuligheder, men det tror jeg slet ikke bliver nødvendigt, forsikrede Senderovitz til finans.dk.

Hos Lægemiddelstyrelsen vil man ikke kommentere manglen og direktørens udtalelser, men henviser i stedet til Sundhedsstyrelsen. Ekstra Bladet afventer et svar fra styrelsen.

Hos Roche Diagnostics fortæller Kommunikations- og PR-chef Lars Berendt om den manglende levering.

- Vi forstår frustrationen ude på hospitalerne, og vi deler den. Efterspørgsel på de pågældende materialer er på globalt plan steget med 1000 procent over de seneste uger. Og netop den usikre leveringssituation gør, at vi undlader at oplyse forventede leveringstal ud til de enkelte hospitaler og regioner men udelukkende det bekræftede antal på nationalt plan. Vi maksimerer hele vejen rundt på produktion og forsyningskæden.

Lars Berendt oplyser også, at man først på mandag kan sige, hvornår der kan leveres til de FLOW-systemer, der altså lige nu mangler reagenser:

- Det er vanskelige at være præcis om antallet af de efterspurgte forbrugsvarer til FLOW-systemet, som er mere udbredt på hospitaler over hele landet, fordi der her er tale om både tests og de nødvendige forbrugsvarer, men vi forventer at få de nødvendige informationer mandag, siger Lars Berendt.

Når det gælder COBAS-systemet, der står i Odense, Aarhus og København, så forventer Roche, at der også kan komme udfordringer her:

- Vi fik leveret 12.000 af de helt nye tests til brug på cobas 6800-systemerne på de tre hospitaler i onsdags. Det antal er dækkende for efterspørgsel første uge, og de er allerede oppe at køre. Fredag fik vi besked om, at den næste levering bliver på 6.000 kits, og vi forudser, at efterspørgslen på den nye test vil overstige produktionen, siger Lars Berendt.

Danske Regioner har lørdag meldt ud, at der arbejdes på højtryk for at sikre, at forsyningerne kommer.