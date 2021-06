Lægemiddelstyrelsen undersøger bivirkning ved Pfizer-vaccine

Over 1,8 millioner danskere er vaccineret med vaccinen, heraf er 1,1 million færdigvaccineret. Formodede bivirkninger er milde og moderate

De danske myndigheder undersøger tre indberettede bivirkninger om hjertehindebetændelse efter vaccination med vaccinen fra Pfizer.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Til Ekstra Bladet lyder det i et skriftligt svar fra Tanja Lund Erichsen, chef for enheden for lægemiddelovervågning i Lægemiddelstyrelsen:

'Lægemiddelstyrelsen har ligesom andre lande modtaget indberetninger om perikarditis (hjertehindebetændelse) og myokarditis (hjertemuskelbetændelse) efter vaccination. Vi har vurderet tre indberetninger omhandlende tilfælde efter vaccination med Pfizer/BioNtech. I to af disse tilfælde kan det ikke udelukkes, at der er en sammenhæng med vaccinen, mens det er mindre sandsynligt i det tredje tilfælde. Herudover har vi vurderet en indberetning efter vaccination med Moderna, hvor det ligeledes vurderes som mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng.'

En præcis sammenhæng er endnu ikke påvist.

'Lægemiddelstyrelsen følger i samarbejde med EMA og de andre nationale lægemyndigheder i EU, indberetninger om perikarditis og myokarditis nøje. Der er ikke påvist en årsagssammenhæng mellem vaccinerne og perikarditis eller myokarditis. EMA er ved at undersøge, om der kan være en sådan årsagssammenhæng,' skriver Tanja Lund Erichsen videre.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Læge Tue Flindt Møller forklarer, hvordan man skal forholde sig til bivirkninger fra en coronavaccine.

14.591 indberetninger

I alt har styrelsen behandlet 4066 indberetninger om formodede bivirkninger til Pfizer-vaccinen. De har modtaget 14.591 indberetninger.

Der er behandlet 81 dødsfald og en sammenhæng med vaccinen er 'mindre sandsynlig,' skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Over 1,8 millioner danskere i vaccineret med vaccinen, heraf er 1,1 million færdigvaccineret.

'Langt de fleste indberettede formodede bivirkninger efter både første og anden vaccination er milde og moderate,' skriver styrelsen.