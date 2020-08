Lægemiddelstyrelsen: Vi har kontaktet Rusland

Tirsdag formiddag kom Ruslands præsident, Vladimir Putin, med den noget overraskende melding om, at Rusland har en vaccine mod covid-19 klar, og at hans egen datter havde fået vaccinen.

Rusland mener, at vaccinen er færdigtestet, og at de snart kan masseproducere den, men andre lande er op til nyheden om den færdige vaccine ikke blevet orienteret om processen.

Lægemiddelstyrelsen, der står for at godkende blandt andet vacciner i Danmark, har således heller ikke hørt noget om vaccinen, før Putin fortalte om den i medierne.

- Jeg har kontaktet direktøren for den russiske lægemiddelstyrelse og afventer sådan set, at de vender tilbage, siger Thomas Senderovitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen, til Ekstra Bladet.

Skal godkendes i EU

Han fortæller, at Rusland ikke selv har rakt ud til deres kollegaer verden over, hvorfor den danske lægemiddelstyrelse som med mange andre projekter rækker ud til dem, der har et muligt produkt.

- Vi har jo ikke noget data endnu, så vi vil gerne se, om de har lyst til at fortælle mere om det og eventuelt dele noget data. Og hvis det så ser fornuftigt ud, skal de indsende en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur, og så kan vi beslutte, om vi vil indgå en forhåndsaftale med Rusland, siger Thomas Senderovitz.

- Men der er vi slet ikke endnu, understreger han.

Rusland har sammen med nyheden delt dette billede af den påståede vaccine. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

- Dumt at udelukke noget

Han fortæller, at man skal være sikker på, at vaccinen er blevet testet ordentligt på mennesker med tilstrækkelig opfølgning på deres forsøgspersoner.

- Vi udelukker ikke noget på forhånd, for det ville jo være dumt, men én ting er, hvad en pressemeddelelse siger, men lad os nu se på data. Jeg vil gerne understrege, at det skal være helt sikkert, og hvis ikke det er tilstrækkeligt afprøvet på mennesker, kommer det ikke i danskere foreløbig, lyder det fra direktøren.

Ud over indsigt i tests, skal danske og europæiske myndigheder have indblik i, hvilken teknologi, der ligger til grund for produktionen, og hvilke forhold vaccinen er produceret under.

- I bund og grund skal den godkendes af Det Europæiske Lægemiddelagentur, inden den kan tages i brug, men man kan jo godt indlede diskussioner med dem, ligesom det har været tilfældet med andre ting, som er under udvikling.

Klar til januar

Vladimir Putin selv fortalte i forbindelse med nyheden, at hans egen datter havde oplevet en lille temperaturstigning, efter hun havde fået vaccinen, men at hun var feberfri igen dagen efter. Han forsikrer også, at den har gennemgået alle de nødvendige inspektioner.

Ruslands plan er i første omgang at vaccinere sundhedspersonale, og man håber, at vaccinen er klar til at komme i cirkulation til januar.