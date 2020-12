Lægemiddelstyrelsen: Ville ikke ske i Danmark

Det får ingen betydning for en eventuel dansk godkendelse af Pfizers coronavaccine, at Storbritannien i næste uge begynder at vaccinere de første briter.

Det fortæller Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen, efter at den britiske regering har givet grønt lys til, at vaccinen kan blive taget i nødbrug.

Vaccine godkendt i Storbritannien: Kan tages i brug i næste uge

- Det får ingen betydning. Englænderne har udstedt en nødautorisation. Det er ikke en rigtig godkendelse, mens vi i EU vil få en rigtig godkendelse - omend en betinget.

- Det betyder, at der er større grundighed i den europæiske procedure - alt andet lige.

- Jeg siger ikke, at englænderne har sjusket, eller at det ikke er grundigt. Det er bare ikke den helt samme grundige og minutiøse gennemgang. Det skal vi være rigtig glade for, at vi har i EU, inden man slipper vaccinerne løs, siger han.

- Ville aldrig ske

Det er en vaccine fra Pfizer og Biontech, som kan blive taget i brug for udvalgte grupper af den britiske befolkning fra næste uge.

Boris Johnson: Vaccinen giver briterne deres liv tilbage

Thomas Senderovitz understreger, at Lægemiddelstyrelsen aldrig ville udstede en godkendelse til nødbrug, som man har set i Storbritannien.

- Det ville aldrig ske med mig som direktør for Lægemiddelstyrelsen. Jeg vil have grundighed. Det må ikke gå for hurtigt.

- Man skal have tid til at vende alle data og stille spørgsmål til fabrikanterne. Det skal man ikke sjuske igennem - det siger jeg ikke, at briterne har - men her i EU er der virkelig styr på tingene.

- Vi er borgernes vagthund, og så vil vi gerne være sikre på, at der ikke er nogen, som er hoppet over, hvor gærdet er lavest. Det handler om vaccination af det meste af befolkningen, siger Thomas Senderovitz.

- Er tryg ved EU's system

Tirsdag lød det fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at det vil komme med en afgørelse om samme vaccine senest 29. december.

Thomas Senderovitz vil ikke spekulere i, om der er større sandsynlighed for, at EMA godkender vaccinen i EU, nu hvor Storbritannien har valgt at tage vaccinen i brug.

- Jeg beskæftiger mig ikke så meget med forventninger og tro. Jeg henholder mig til eksperternes vurderinger, der kigger ned i data. Når vi har den viden, er vi helt trygge, siger han.

Hvis man nu har en mormor, der bor i Storbritannien, vil du så anbefale hende at tage en vaccine?

- Det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg kan bare sige, at jeg er rigtig, rigtig tryg ved det system og den proces, vi har i EU.

- Så jeg vil være helt tryg ved at bruge vaccinen, når der er en godkendelse i EU. Hvad de gør i England, det må de svare på, siger han.