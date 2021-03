Lægen få lytter til: - Vi er næsten alle immune

Der har ikke været et smitteudbrud i Kolding, størstedelen af befolkningen er immune, og restriktionerne skal løftes omgående.

Så klare er budskaberne fra ledende overlæge i klinisk immunologi ved Aalborg Universitet Kim Varming.

Gennem det meste af coronapandemien har han via sin Twitter-profil ytret blandt andet disse holdninger, men der bliver ikke lyttet til ham. Og han er da mildest talt også afvigende i forhold til resten af de danske coronaeksperter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: René Schütze

- Hvorfor er du ikke med i ekspertgruppen?

- Det er nok, fordi jeg fortæller det, de ikke kan lide at høre, ligesom da man satte Sundhedsstyrelsen uden for døren i marts måned, siger Kim Varming i et interview med Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Her er regereringens eksperter Per Okkels, Departementschef, Sundheds- og Ældreministeriet (mødeleder).

Jens Lundgren, Professor, Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Jes Søgaard, Professor og direktør for Interdisciplinary Center on Population Dynamics (CPop) SDU.

Jakob Stoustrup, Professor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.

Lone Simonsen, Professor, Folkesundhedsvidenskab, forsker i Pandemier og Modeller, RUC.

Lasse Engbo Christiansen, ph.d., MSc Eng, Lektor, Sektion for dynamiske systemer, DTU.

Viggo Andreasen, Lektor, Matematik og Fysik, RUC.

Allan Randrup Thomsen, Professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Theis Lange, Vice Institutleder, Lektor i Biostatistik, ph.d., Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet.

Susanne Ditlevsen, Professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

Michael Bang Petersen, Professor i Statskundskab på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet om Covid-19.

Michael Svarer, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

Torben M. Andersen, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Vis mere Luk

Et helt andet syn

Varmings ord er ved flere lejligheder blevet afprøvet af andre af landets eksperter, der slår dem hen som det rene volapyk.

- I forhold til immunitet så taler de fleste eksperter om at måle antistoffer …

- Men det er en misforståelse at tro, at antistof-testen fortæller os, hvor mange der er immune, slår han hurtigt fast.

- Af den simple grund, at testen kun finder de antistoffer, der er specifikke for covid-19. Alle de personer, der har en mere generel immunitet mod coronavirus, bliver ikke talt med.

Og det rationale bringer ham frem til denne konklusion:

- Man troede i starten, at covid-19 var en ny virus, som ingen havde immunitet overfor.

- Det har siden vist sig, at man i de fleste lande havde en meget høj grad af immunitet, allerede inden epidemierne startede. I Danmark var cirka 95 procent af os formentlig immune, inden coronaen ankom til landet, lyder det ifølge Varmings betragtninger.

- Hvor hiver du lige de 95 procent op fra?

- Det tal er selvfølgelig behæftet med stor usikkerhed, men det er nok de færreste, der har set, at 25 procent af dem, de kender, har været syge med covid-19. Det ligger nok nærmere på to til fem procent. Resten vil være immune, siger Kim Varming.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Simonsen: - Kan ikke passe

Spørger man epidemiolog Lone Simonsen, der forsker i pandemier og modeller hos Roskilde Universitet, kan man ikke gøre regnestykket så simpelt op.

- At to til fem procent ens omgangskreds har været syge – det er egentlig i god overensstemmelse med serologistudier, som finder, at kun otte procent af alle danskere har covid-19-antistoffer. Det vil sige, at de har været smittede. Men det er ikke et udtryk for, at resten er immune, siger Simonsen, der er del af regeringens ekspertgruppe, til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: RUC

Hun uddyber:

- Det er derimod et udtryk for, at det er lykkedes os at nedkæmpe epidemien, således at få er blevet smittede. At dette er sandt, kan man se ved, at der er steder i verden, hvor fattigere befolkninger er kommet til flokimmunitet, eksempelvis i storbyerne Manaus og Delhi.

Desuden viser vaccinestudierne også ifølge Simonsen, at de 95 procent ikke stemmer overens med virkeligheden.

- Logisk kan det kan ikke passe, at 95 procent af voksne er immune. Hvis det var sandt efter første bølge i marts, hvorfor kom der så en stor andenbølge? Og det passer heller ikke med resultaterne fra kliniske vaccinestudier. Hvis 95 % var immune allerede inden studiet, vil man ikke finde, at vaccinerne er høj-effektive i de studier.

Uenige om mutationer Selvom man har haft en del bekymringer om nye og mere smitsomme coronamutationer, er det ikke noget, som Kim Varming frygter. - Når stort set alle er immune, betyder det ikke noget, at en variant er 50 procent mere smitsom. Man kan sammenligne det med to biler, hvor den ene har en Ferrari-motor og den anden har en motor fra Trabant. Hvis ikke de har noget brændstof, så kører de lige hurtigt. Og derved ser han heller ikke, at det er realistisk, at vi ser et boom i smitten, hvis alle restriktioner og mundbind kyles i skraldespanden, lyder det fra Varming. - Så længe det er vinter, vil der være virus i luften, og vi må forvente, at der over de næste par måneder stadig vil være nogle relativt få personer, der bliver syge, hvoraf nogle bliver indlagt. Der vil hele tiden være personer, der mister deres immunitet af forskellige grunde – men det er kun en meget lille procentdel af os. Men ifølge Lone Simonsen har det faktisk enorm betydning, at en virus er mere smitsom. - Igen giver det ikke mening logisk set. Vi kan jo se i danske data, at den andel af smittede, som havde den britiske mutation fordobledes hver uge siden december, således at de fleste danskere, som bliver smittede i dag, er med britiske variant. Der er flere andre lande, som også har stået med en stor epidemi af B117, for eksempel Storbritanien og Israel. Sådan et indtog ville den britiske variant jo ikke kunne gøre, hvis alle var immune, siger hun. Vis mere Luk

'Smittetal er ubrugelige'

Smittetallene, der dagligt bliver udgivet af Statens Serum Institut, giver Kim Varming ikke meget for. Særligt ikke da de pludselig steg i Kolding Kommune, og der blev lukket endnu mere ned.

- Så det, man så Kolding, var ikke et udbrud ifølge dig?

- Når man tester så mange, vil der altid dukke små bobler op med områder, hvor man kortvarigt har en let øget smitteprocent, men det afspejler ikke nødvendigvis, at der er flere syge eller indlagte i området, og boblen vil forsvinde af sig selv.

Heller ikke den overbevisning deler Lone Simonsen fra Roskilde Universitet:

- Hver dag ser jeg på, hvor mange procent der bliver syge af de testede. Og på den måde kan jeg se, hvor epidemien er på vej hen, og det nok det vigtigste indtryk, vi kan få for at vurdere, om kontakttallet er for højt, siger hun.