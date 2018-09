Lægen fik et chok: Fandt død skildpadde i kvindes vagina

Lægen på en akut-modtagelse på et hospital i den spanske by Mojon de Arona på den sydlige del af den canariske ø Tenerife kunne ikke tro sine egne øjne, da han torsdag undersøgte en britisk kvindelig turist, der havde klaget over voldsomme smerter i sit underliv. Da lægen lavede en mere intensiv undersøgelse af den 26-årige kvindes underliv, fandt han til sin store overraskelse en død skildpadde i hendes vagina.

Det skriver den store, respekterede spanske avis El Pais. Og flere andre af de største aviser i Spanien har også berettet om den højst usædvanlige sag, heriblandt ABC, El Mundo, El Periodico og, El Dia

Politiet på Tenerife har overfor det spanske medie ABC bekræftet den utrolige sag. Det var faktisk hospitalsvæsenet, der kontaktede politiet, fordi de havde mistanke om, at kvinden måske havde været ude for et seksuelt overgreb.

Hospitalet El Mojon Hospital del Sur har i øvrigt selv lagt en artikel fra det lokale medie Ser Canarias ud på deres facebook-side, hvor sagen også beskrives.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Husker intet fra festen

Politiet har afhørt den 26-årige kvinde, der ifølge El Pais har forklaret, at hun har tilbragt adskillige feriedage på Tenerife og i weekenden tog til fest i området omkring stranden Fanabë. Hun husker dog ikke, hvad der skete til festen.

Kilder tæt på sagen har udtalt til El Pais, at den mest troværdige teori er, at skildpadden er blevet ført ind i kvindens vagina af en anden person, eller også har hun gjort det selv. Kilden udtaler nemlig, at skildpadden på ingen måde selv har kunnet trænge ind i kvindens vagina.

En analyse af den døde skildpadde har afsløret, at der er tale om en ferskvands-art, der normalt bliver solgt i dyreforretninger. Skildpadden, der blev fundet i kvindens krop var i øvrigt en baby-skildpadde.

En sag om dyremishandling

Politiet har nu lukket sagen, selv om den offentlige anklager fra Santa Cruz på Tenerife stadig er ved at undersøge, om der kan rejses en sag omkring dyremishandling.

Samtidigt er hospitalsvæsenet i gang med en intern undersøgelse, fordi nogen har lækket et billede af den døde blodige skildpadde til medierne. Et billede af den døde skildpadde har cirkuleret på WhatsApp, og billedet er også blevet offentliggjort af flere medier.

I forbindelse med fundet af den døde skildpadde blev den 26-årige britiske kvinde efterfølgende behandlet for en alvorlig infektion, som hun havde fået i sin vagina på grund af den døde skildpadde.