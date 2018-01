Lægen vil ikke give Jan medicinsk cannabis: Køber på det sorte marked

Over halvdelen af Danmark bruger nettet til at logge på Facebook. Men mens befolkningen scroller igennem statusopdateringer, mad- og børnebilleder, er det noget helt andet, som Jan Davidsen bruger nettet til.

Han går på det sorte marked for at købe medicinsk cannabis. Det er han nødt til. For lægen vil ikke udskrive det til ham, på trods af en forsøgsordning har gjort det muligt for læger at udskrive recepter på medicinsk cannabis.

- Jeg har både kramper og smerter i benene. Men medicinsk cannabis virker rigtig godt. Der var ingen smerter bagefter, siger Jan Davidsen til Ekstra Bladet.

Jan Davidsen bor til dagligt i København og er førtidspensionist, da han lider af sklerose. Han kan ikke huske det eksakte antal år, men han vil skyde på, at han har døjet med kroniske smerter imellem 10 og 20 år.

Flasken er lille og holder kun tre til fire gange, når Jan Davidsen bestiller medicinsk cannabis hjem fra det sorte marked.

Patienter, der lider af enten sklerose eller gigt, er ellers målgruppen for denne prøveordning. Men ligesom et stort antal andre patienter, fik Jan Davidsen et nej, da han gik til lægen.

- Han turde ikke udskrive det til mig. Han ville først se resultater fra de andre læger. Og så tænkte jeg, at så sidder alle de andre læger og siger det samme. Så kommer vi jo ingen vegne.

Et flertal i Folketinget har bestemt, at en afgrænset patientgruppe i en forsøgsordning kan få lægeordineret cannabis fra 1. januar.

For dyrt på det sorte marked

Jan Davidsen har tidligere fået noget medicin for sine kramper. Men problemet er, at det ikke tager smerterne. Men det gør medicinsk cannabis. For Jan Davidsen har allerede brugt det sorte marked til at skaffe det.

Det kan han bare ikke blive ved med i længden.

- Det er bare for dyrt at gøre mange gange. Jeg fik en lille flaske, men der var kun til tre-fire gange, og den kostede 1200 kroner. Men jeg jo heller ikke være sikker på, hvad jeg får.

Grunden til, at en række læger er skeptiske ved medicinsk cannabis er, at konsekvenserne er ukendte. Sikkerheden er ikke i orden, og bivirkningerne er for uklare.

Men Jan Davidsen har intet bemærket.

- Bivirkningerne er jo mindre, end dem jeg får i forvejen. Det var kun positivt. Smerterne forsvandt efter 10 minutter.

'Medicinsk cannabis er et godt alternativ'

Ekstra Bladet talte for et par måneder siden med speciallæge Tina Horsted. Hun har behandlet mange patienter med medicinen, og hun synes, at det er glimrende, at medicinsk cannabis bliver mere og mere anerkendt.

- 50-70 procent af dem, jeg har behandlet har haft god gavn af medicinsk cannabis. Det er dog stadig usikkert, hvor afhængighedsdannende det er. Men i Danmark får 400.000 mennesker morfin, og 10 procent af dem er afhængige af det, siger speciallæge Tina Horsted, der er fortaler for medicinsk cannabis. Foto: Irina Boersma

Ifølge speciallægen findes der international forskning, som kan retfærdiggøre brugen af cannabis.

- Det er et medicament, som har en meget bred virkning og få bivirkninger. Det er et godt alternativ til den konventionelle behandling, vi har i dag. Hvis man har prøvet alt andet, så er cannabis endnu et skud i bøssen, sagde hun. Du kan læse mere om diskussionen om medicinsk cannabis her.

Jan Davidsen overvejer at tage drastiske midler i brug for at skaffe sig adgang til medicinsk cannabis på legal vis.

- Jeg kunne godt forestille mig at skifte læge, men det er utrolig svært.