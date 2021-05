Lægenotat: De danske børn tager skade i lejrene

To speciallæger har undersøgt 10 ud af de 19 danske børn i de syriske fangelejre. De slår fast, at det vil skade børnene at blive

Alle børnene udviser tegn på angst og tager skade af at være i lejrene.

Sådan lyder dommen i en notat fra Sundhedsstyrelsen på baggrund af to speciallægers observationer og undersøgelser af de danske kvinder og børn i de syriske fangelejre tidligere på måneden.

Rapporten indgår i det arbejde, som taskforcen har lavet, og som nu har ført til, at regeringen er vendt rundt på en tallerken og besluttet at hente tre kvinder og deres 14 børn til Danmark.

De resterende fem børn kan kun komme til Danmark, hvis deres mødre - som har fået frataget deres danske statsborgerskab - går med til at blive i lejrene alene.

Uegnede for børn

De to speciallæger har undersøgt 10 ud af de i alt 19 børn. Alle de 10 undersøgte børn bor i al-Roj-lejren, som er sikrere end den langt større al-Hol-lejr.

Det er speciallægernes sundhedsfaglige vurdering, 'at lejrene er uegnede for børn, og at børnene vil have et væsentligt forringet potentiale for at udvikle sig som forventet, hvis de fortsat opholder sig i lejrene,' står der i notatet fra Sundhedsstyrelsen.

Lægerne kommer samtidig med en klar advarsel om, at børnene kan tage alvorlig skade af at blive i lejrene.

'Speciallægernes samlede faglige vurdering af de 10 undersøgte børn er, at fortsat ophold i lejrene vil have alvorlige konsekvenser for børnenes udvikling,' skriver speciallægerne, som har gjort sig faretruende observationer.

Udenrigsminister Jeppe Kofod, justitsminister Nick Hækkerup, social- og ældreminister Astrid Krag samt chef for PET, Finn Borch, annoncerede under et pressemøde tirsdag, at regeringen nu vil hente kvinder og børn til Danamrk. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Skadelig at blive

'Det er lægernes vurdering, at alle børn udviser angst og belastningssymptomer, og nogle af børnene tegn på egentlige psykiske lidelse eller udviklingsforstyrrelse.'

Der ud over skriver speciallægerne, at flere af børnene bør undersøges nærmere både fysisk og psykisk, og at deres situation vil blive forværret, hvis de bliver i lejrene.

'Lægerne finder samlet set, at fortsat ophold i lejrene vil forringe børnenes behandlingsmuligheder og prognose i væsentlig grad'.