Læger advarer mod vaccineskeptikeres nye opfordring

Tag ikke på hospitalet, og få jeres kære ud af intensivafdelingerne.

Sådan lyder opfordringen nu i flere Facebookgrupper for vaccinekritikere. Det sker i kølvandet på, at en ny konspirationsteori har spredt sig.

Ekstreme vaccinemodstandere mener således, at læger forhindrer uvaccinerede borgere i at få såkaldte 'mirakelkure' mod covid-19 og i stedet lader dem dø med vilje.

Det skriver NBC News.

Opfordrer til farlig hjemmebehandling

I stedet opfordrer de personer, der bliver ramt af den potentielt dødelige virus, til at behandle sig selv derhjemme.

I grupperne promoverer nogle af vaccinemodstanderne blandt andet en 'coronakur', som ifølge læger ikke har nogen dokumenteret effekt. Der er tale om antiparasitmedicinen ivermectin, som typisk bruges til heste.

- Der er overhovedet ingen beviser for, at det virker, og det kan potentielt være giftigt, har Anthony Fauci, USA's ledende statsepidemiolog, tidligere slået fast.

Andre opfordrer til behandlinger, hvor man skal gurgle jod eller inhalere hydrogenperoxid. Begge dele kan kategoriseres af læger som utrolig farligt.

Næsten alle indlagte er uvaccinerede

At skepsissen breder sig kan de mærke på de amerikanske hospitaler. Her bliver flere nemlig indlagt på intensivafdelinger, efter deltavarianten har spredt sig i USA - fordi de ikke vil vaccineres eller ikke går til lægen og får behandling i tide.

En af dem, der mærker, hvordan opfordringerne på internettet har en negativ effekt, er Wes Ely, der er læge på fire intensiv-afdelinger og professor på Vanderbilt University School of Medicine.

For mens flere prøver at helbrede sig selv, stiger antallet af indlagte - og på de fire afdelinger, Wes Ely er tilknyttet, er 97 procent af dem ikke vaccineret.

- Det gik fremad, men nu taber vi kampen stort. Der sker noget på internettet, siger han til NBC News.

Han fortæller også, at han møder flere, der stædigt nægter behandling - helt indtil den dag de dør af sygdommen.

- Og det er ikke sjældent, det sker, siger han.

Skepsis eskalerer i trusler og vold

Misinformation om covid-19 har været et problem i USA - og herhjemme for den sags skyld - siden pandemiens start, men med introduktionen af vaccinerne er de kritiske røster blevet styrket.

Og den voksende skepsis over for vaccinerne er eskaleret flere steder i USA i sådan en grad, at sundhedsfagligt personale er blevet udsat for både trusler og vold.

I Missouri har et Cox Medical Center Branson for nyligt indført en panikknap, som sidder på personalets navneskilt. Det sker, efter flere i løbet af det seneste år er blevet spyttet på, bandet af og i nogle tilfælde udsat for vold.