Læger: Røg fra kæmpe affaldsbrand plager lungepatienter

Røgen fra den enorme brand på genbrugsvirksomheden Solum i Roskilde har de seneste uger voldt store problemer for lungepatienter med eksempelvis KOL og astma

Bodil Pedersen fører straks hænderne op til sin hals, når hun skal beskrive generne.

- Det er virkeligt modbydeligt. Jeg kan ikke få luft. Simpelthen. Ligesom du bliver kvalt. Har du aldrig nogensinde haft fornemmelsen af, at nogle holder dig om halsen? spørger hun.

Siden 19. september har mange i Roskilde by og omegn mærket, lugtet og døjet med røgen fra den enorme, vedvarende brand på genbrugsvirksomheden Solum i Roskilde.

For lungepatienter som Bodil Pedersen har den været ekstra slem.

- Jeg får en masse medicin. Jeg har KOL - og jeg kan simpelthen ikke få luft mere, siger Bodil Pedersen.

Røg trængte ind i lejligheden

Branden i Roskilde er i et omfang, som aldrig er set tidligere i dansk sammenhæng. De brændende 55.000 kubikmeter haveaffald på genbrugsvirksomheden i Roskilde er umulige at slukke.

Hverken vand eller andre slukningsmidler kan nå ind til den 700 grader varme kerne af den brændende bunke. Branden skaber røg, der trænger ind i hjemmene hos mange i Roskilde.

- Det kom ind igennem vores udsugning i lejligheden. Vi kunne slet ikke være her. Vi har måttet tage bilen og drøne ud af byen. Vi kunne slet ikke være her. Jeg kunne ikke ånde her, siger Bodil Pedersen.

Afhængig af vindretningen har røgen givet Bodil Pedersen problemer både om dagen og om natten:

- Så sidder jeg oppe i min stol eller sådan et eller andet om natten. Det er virkelig modbydeligt, siger Bodil Pedersen.

Bodil Pedersen er KOL-patient og meget irriteret af røgen. Skærmfoto/TV2 Lorry

Mange patienter har klaget over røgen

Og der er mange andre end Bodil Pedersen, som er plaget af røgen fra den store Roskilde Brand.

Flere læger i Roskilde melder om daglige henvendelser fra lungepatienter, der får problemer på grund af røgen fra branden:

- Det svinger lidt i forhold til vindretning, og hvor folk bor, og hvor man hører klagerne fra. Men typisk er det folk med kendte lungesygdomme som KOL og astma, der bliver meget irriteret og får mere hoste og åndenød, fortæller praktiserende læge og formand for de praktiserende Lægers Organisation i Roskilde, Betina Kornblit.

Ifølge hende er der tale om ekstremt mærkbare gener.

- Hvis folk med eksempelvis KOL sidder i en stue med flere stearinlys og sådan noget, så kan de blive mere irriteret bare af den røg. Så den røg, de nogle gange har været udsat for her i byen de seneste par uger er jo tilsvarende generende, siger Betina Kornblit.

Hun opfordrer patienterne til, at de i videst muligt omfang holder vinduerne lukkede om natten.

Tager ekstra medicin

- Branden har varet længe nu, og det er svært at give dem nogle råd. Nogle af KOL-patienterne bliver meget irriterede og må bruge af deres ekstra medicin. De har noget behovsmedivin - og de fleste KOL-patienter ved selv, hvornår de har en forværring, og hvornår de bliver nødt til at tage noget ekstra, siger Betina Kornblit.

Det ved Bodil Pedersen også.

Hun trøster sig med, at hun har ét særligt favoritsted, når hun skal udenfor at trække vejret.

- Jeg har det godt, når jeg kommer ned til havnen. Den der klare luft. Hvor er det dejligt, siger Bodil Pedersen.