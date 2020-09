Læger slår alarm: Apokalyptisk tilbageslag venter

USA nærmer sig med hastige skridt 200.000 coronrelaterede dødsfald.

Derudover er antallet af smittede stigende i 28 delstater, hvilket nu får flere læger til at råbe vagt i gevær.

Den nuværende situation, hvor man har genåbnet samfundet i stor stil, er ikke holdbar, mener de.

Tvinger tilgenåbning

Doktor Peter Hotez, der er dekan på den nationale skole for tropisk medicin ved Baylor College, peger over for CNN især på genåbningen af landets skoler, som et stort problem.

- Vi ser givetvis ind i et apokalyptisk tilbageslag, er jeg ked af at sige. Det sker, fordi vi tvinger skoler til at genåbne i områder, hvor der er stor smittespredning. Vi mangler nationalt lederskab, der fortæller folk, at de skal bære mundbind og holde afstand til hinanden, siger Peter Hotez.

Han bakkes op af kollegaen doktor Jeanne Marrazzo, der er direktør afdelingen for infektionssygdomme på Alabama Universitet i Birmingham.

- Folk er generelt trætte af coronakrisen. Derudover hjælper det heller ikke, at vi hele tiden får modsigende informationer, der sætter spørgsmålstegn ved, hvordan vi bekæmper virussen.

En ansat i sundhedsvæsnet foran et hospital i New York-bydelen Brooklyn, hvor man i krisen begyndelse så store antal af smittede. Foto: Spencer Platt/Ritzau Scanpix

Doktor Jeanne Marrazzo henviser blandt til en nyligt publiceret artikel i New York Times.

Det var nemlig ikke forskere i den amerikanske sundhedsstyrelse, der stod bag omstridte retningslinjer for coronatest, som blev lagt på styrelsens hjemmeside i sidste måned.

Sådan lyder det fra række anonyme kilder med kendskab til sagen ifølge det amerikanske medie. Retningslinjerne indeholdt blandt andet en anbefaling om, hvem der bør blive testet for coronavirus.

Ifølge anbefalingen var det ikke nødvendigt at teste personer, der ikke har symptomer på virusset - heller ikke selv om man har været i kontakt med andre personer med virussen.

USA er det land i verden, der har registreret flest coronarelaterede dødsfald.I alt har 199.865 personer med coronavirus mistet livet i landet, mens 6,86 millioner er testet positive for corona.

Det viser seneste tal fra Johns Hopkins University.

