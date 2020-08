Læger: Smittefare udgør risiko - både for patienter og personale

Tallene for smittefare på sygehuse er alarmerende. Både mellem ansatte og patienter og de ansatte imellem.

Sådan lyder det fra Lægeforeningen i forlængelse af flere tilfælde med smitte blandt personalet på hospitaler.

- Der skal ses på, om der er værnemidler nok, at de er sikre, at alle kan anvende dem og har tid til at bruge dem på den rigtige måde og i de rigtige situationer, siger formand for Lægeforeningen Camilla Noelle Rathcke.

Risikoen for smitte mellem medarbejdere og patienter gør, at sygehuspersonale rutinemæssigt skal testes for smitte med coronavirus.

Det sker efter flere undersøgelser på området, som har påvist øget smitte blandt ansatte på hospitaler.

Blandt andet en undersøgelse fra Region Midtjylland har vist, at op til 30 procent af de ansatte på en bestemt afdeling på Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland har antistoffer mod coronavirus i blodet og dermed selv har været smittet. Det skriver Berlingske fredag.

- Personalet skal være trygge ved, at det ikke er med en særlig risiko, at de udfører deres arbejde, siger Camilla Noelle Rathcke.

Generelt skal både patienterne og personalet skal være trygge ved at være på sygehuset - med eller uden covid-19, mener Lægeforeningen.

Et eksempel på et smittetilfælde på et sygehus var onsdag, da Aalborg Universitetshospital meldte om otte smittede medarbejdere. Det oplyste Region Nordjylland til DR.

I forbindelse med smitteopsporingen podede man på en enkelt afdeling i alt 200 medarbejdere med relation til afdelingen.

- Det er rettidig omhu, at man sikrer sig, at der ikke er yderligere smittede på samme afdeling, siger Lægeforeningens formand.

Hun påpeger dog også, at det er vigtigt, at personalet bliver testet igen. Hun peger på, at en test ikke udelukker, at personalet kan være smittet.