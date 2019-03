Læger, sygeplejersker og ældre slår alarm

Kort tid før valgkampen officielt fløjtes i gang, kommer landets læger med et alvorligt alarm-opkald til politikerne. Mere end 80 procent af lægerne mener ikke, sundhedsvæsenet får penge nok til at klare presset fra blandt andet det stigende antal ældre.

Det viser en Gallup-måling blandt flere end 700 læger som Lægeforeningen står bag, skriver Avisen.dk.

- Det er en bekymrende udvikling, vi har mærket i en årrække. Det er kollegaernes dagligdag, som jeg også selv har oplevet, da jeg arbejdede på hospital, siger Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningens formand.

Han frygter en valgkamp, hvor alvoren drukner i uigennemskuelige talkrige:

- Jeg savner, at man tager det stigende antal ældre alvorligt. Vi får flere patienter og borgerne stiller større krav, de vil hurtigere til og mange patienter vil eksempelvis gerne have enestuer. Det er forståeligt, men det kan ikke indfries uden penge, siger Andreas Rudkjøbing.

Han bakkes op af blandt andet Ældre Sagen:

- I mange tilfælde bliver ældre indlagt og kommer til at ligge på gangen eller på overfyldte stuer. Overbelægning i et sundhedsvæsen er i sig selv et sygdomstegn, og det betyder, at der er flere patienter end der er personale til at passe dem og passe dem ordentligt, siger direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, advarede tirsdag om, at sundhedsvæsenet står overfor en 'nedsmeltning'.

- Politikerne siger, de sætter flere penge af, men det står ikke mål med medicinudgifterne, de nye opgaver og kravene til behandling. Politikerne er ikke meget for at prioritere, og så havner problemet hos frontpersonalet, udtalte sygeplejerskernes formand.

Minister lover penge

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) tager sundhedspersonalets opråb alvorligt:

- Deres frustrationer er et tydeligt tegn på, at der er behov for ændringer i den måde, vi driver sundhedsvæsenet på, siger ministeren til Avisen.dk.

Ministeren peger på, at sundhedsreformen vil lette presset på sygehusene ved at rykke mere af den ikke-specialiserede behandling ud af sygehusene og prioritere uddannelse af mere personale.

Hun vil ikke bakke op om Lægeforeningens ønske om, at økonomien i sundhedsvæsenet løftes med to procent om året frem til 2025, men lover dog at der er penge på vej:

- Regeringen vil med Nærhedsfonden ekstraordinært løfte det nære sundhedsvæsen med seks milliarder kroner, og det er vel at mærke penge, der kommer oveni de penge, vi fremover vil løfte sundhedsvæsenet med. Så jeg deler Lægeforeningens ønske om, at sundhedsvæsenet løftes.

