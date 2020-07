Læger til overvægtige: Smid badevægten væk!

Mange års indsats for at få overvægtige til at tabe sig har ikke betydet mere sundhed, men ført til mislykkede slankekure, spiseforstyrrelser og stigmatisering af tykke mennesker.

I dag er op mod hver femte dansker svært overvægtig, og trods et øget fokus på vægttab er det ikke lykkedes at bremse overvægtsepidemien.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Derfor er det på tide med et paradigmeskifte i sundhedsvæsenet, så samfundet i langt højere grad accepterer den tykke krop.

Det mener Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og en gruppe sundhedsforskere i det nye initiativ Ligevægt.

Før sommerferien forlod Dansk Selskab for Almen Medicin en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, der om kort tid udkommer med en række anbefalinger til, hvordan praktiserende læger og kommuner kan hjælpe svært overvægtige.

DSAM’s repræsentant i arbejdsgruppen, læge Rasmus Køster-Rasmussen, uddyber over for Kristeligt Dagblad, at forskning i årevis har beskrevet, hvordan et vægttab sjældent holder i længden.

Samtidig er de sundhedsmæssige fordele ved at tabe sig ofte minimale.

- Af en eller anden grund har lægevidenskaben herhjemme og Sundhedsstyrelsen negligeret de studier, der på en eller anden måde ikke passer ind i vores sundhedsparadigme om, at tykke mennesker skal tabe sig. Det er ikke taget med i overvejelserne, og derfor kan vi ikke tilslutte os til anbefalingerne, siger han.

Blodpropper

Ifølge Rasmus Køster-Rasmussen, der har skrevet en ph.d.-afhandling om overvægt, viser 'alle studier entydigt, at vægttabsprogrammer ikke reducerer antallet af blodpropper i hjertet'.

Desuden viser flere slankekursstudier, at mange kan tabe sig på den korte bane, men at størstedelen efter et par år vejer det samme som før.

Som den første i verden har Rasmus Køster-Rasmussen påbegyndt et såkaldt videnskabeligt vægtneutralt forsøg med overvægtige.

Grundtanken bag forsøget, der går i gang til efteråret, er simpel:

- Forsøgspersonerne skal smide deres badevægt ud og i stedet tælle skridt med deres mobiltelefoner. Det får man nemlig meget mere sundhed ud af, vurderer han.

Forfejlede anbefalinger

I Sundhedsstyrelsen mener chefkonsulent og formand for arbejdsgruppen Tatjana Hejgaard, at debatten er kørt af sporet og har fået et forkert fokus. Hun kalder DSAM’s kritik af, at de foreløbige anbefalinger primært handler om vægttab, for forfejlet:

- Vi taler om borgere med svær overvægt, og hvis jeg som læge sad over for en patient med svær overvægt, så tror jeg, at jeg ville tale med vedkommende om vægten, hvis det under omstændighederne faldt naturligt. Det er korrekt, at mange med svær overvægt har svært ved at holde et vægttab over længere tid. Derfor lægger anbefalingerne op til, at man arbejder meget med at fastholde de nye vaner og vægttabet – det handler ikke om, at folk skal på slankekur, men om at opnå større sundhed ved at få nye og sunde vaner. Derfor mener jeg heller ikke, at vores tilgang er meget forskellig fra DSAM’s, og derfor blev jeg også vældig overrasket, da de trak sig fra arbejdsgruppen, siger hun.