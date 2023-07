Læger vil sagsøge den norske stat

130 norske læger uddannet i Danmark vil sagsøge den norske stat, fordi de ikke kan blive godkendt til at arbejde i deres hjemland.

Det skriver Aftenposten.

Det norske Helsedirektorat, som er en styrelse under det norske Sundheds- og Omsorgsministerium, anerkender nemlig ikke den danske turnusuddannelse som værende tilsvarende den norske.

Det har vakt stor utilfredshed for de norske studerende, som mener, at direktoratet bryder loven.

- Kvalifikationerne erhvervet i en dansk turnus skal anerkendes, så længe de svarer til de kvalifikationer, der er nødvendige i Norge, lyder det fra Advokat Hilde K. Ellingsen, der repræsenterer lægegruppen.

Hun mener, at Helsedirektoriatets fortolkning af loven strider imod EØS-aftalen og den fri bevægelighed.

Tolker reglerne anderledes

Den norske stat mener dog, at det er de studerende samt advokaten, der ikke har fortolket reglerne rigtigt.

- I Danmark skal en læge have praksis for at opnå fulde rettigheder som læge. Den praksis kan ikke tælle som norsk speciallægeuddannelse. Vi mener, at vi har fortolket reglerne rigtigt, fortæller afdelingsdirektør for personale og godkendelse i Helsedirektoratet, Randi Moen Forfang.

EØS-Aftalen består af et samarbejde mellem EU og Norge, Island og Liechtenstein, og giver de tre lande mulighed for at være en del af EU's indre marked, samt 'fri bevægelighed for varer, kapital, personer og tjenesteydelser' ifølge EU's hjemmeside.