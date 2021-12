Lægger hus til beauty camp: Virkemidler anfægter også mig

Det er et event, der deler vandene.

I en tid, hvor flere unge piger forsøger at leve op til urealistiske idealer på Instagram og Facebook, kan det synes som et anderledes valg at udbyde kurser, hvor piger ned til 13 år skal lære at lægge den perfekte makeup og begå sig på en catwalk.

Ekstra Bladet har spurgt forstander på Midtjysk Efterskole, Bo Thorup, hvorfor de har valgt at lægge hus til.

- Vores indgangsvinkel til det her er fællesskab på tværs af etnicitet og geografi. Det synes vi i høj grad, det lever op til. Jeg oplever beauty campen som enormt sober. En af efterskolens udfordringer er blandt andet at få andre etniske piger end danske. Dem ser vi i høj grad blande sig med danske piger og lave fællesskaber ved det her event, siger han til Ekstra Bladet.

Kan man ikke gøre det på andre måder end at sælge et event, der lægger vægt på kropsfiksering på piger ned til 13 år?

- Jeg kan godt forstå dig set udefra, men vi har ramt et sted, der får dem til at mødes. Vi er fuldstændig klar over, at det kan blive anfægtet, men målet helliger midlet, fordi vi aldrig har haft så stor succes med at kunne trække piger til i forhold til etnicitet og geografi, siger Bo Thorup.

Pool party og catwalk

Af eventet fremgår det, at 'pool party er campens HOTTE emne, hvor svømmehallen bliver forvandlet til et paradis med badedyr, dj, lys og catwalk på vandet'.

Hvorfor skal en 13-årig pige lære at gå catwalk?

- Der rammer du mig. Hvorfor skal hun lære at gå catwalk? Det er ikke det væsentlige. De tilbringer to dage her, og det udgør måske en time til halvanden. Det er mere et psykisk boost i forhold til at turde det. Det arbejder vi også meget med på efterskolen – at turde stå ved sig selv. Der er piger i alle størrelser, og alle bakker hinanden op. Det accelererer pigernes selvværd, siger Bo Thorup.

Hvordan harmonerer pool party og hotte events med piger ned til 13 år?

- Når du siger det på den måde, anfægter det også mig. Sprogbrugen kan også godt anfægte mig. Men det er igen ikke den oplevelse, jeg får. Jeg får en oplevelse af piger, der har lyst til at springe i vandet. På den måde er det mere i ord end reel handling, siger Bo Thorup.

Duckface og læbestift

På instagram bruger Ungevent et såkaldt 'duckface', hvor læberne er trykket sammen med lyserød læbestift.

Jeg faldt over deres blikfang på Instagram, hvor der er et ’duckface’ med læbestift. Det ser en smule seksualiseret ud. Hvad tænker du om, at det er blikfanget til at fange så relativt unge piger?

- Det har jeg ikke set, så det kan jeg ikke forholde mig til. Når vi lægger lokaler til, er det de andre ting, vi lægger vægt på.

Gjorde du dig ekstra overvejelser, inden du sagde ja til det her event?

- Vi overvejer altid, hvordan det passer i vores koncept. Da vi møder de to drenge, der laver kurset og som har adgang til et andet etnisk grundlag, end vi har, som jeg synes, efterskolerne trænger til, så lever det helt klart op til det væsentlige parameter for os, som er fællesskabet.

- Deres virkemidler har jeg ikke forholdt mig til. Det vil jeg være ærlig at sige. Men det vil jeg selvfølgelig gå ind og holde øje med for at se, om det harmonerer med vores værdigrundlag, siger Bo Thorup afslutningsvis.

Midtjysk Efterskole lægger udelukkende hus til, mens det er Ungevent, der står for selve afholdelsen.